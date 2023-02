Dungeons & Dragons: Honneur parmi les voleurs Les directeurs adressent la réaction aux changements de tradition

Jouer avec le canon et la tradition dans une franchise de films est une entreprise risquée, mais lorsque vous commencez à vous plonger dans la tradition du jeu de rôle emblématique sur table Donjons & Dragons, c’est un tout autre monde de douleur. C’est ce que les réalisateurs Jonathan Goldstein et John Francis Daley ont découvert en permettant à un druide de se transformer en ours-hibou dans la première bande-annonce de Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs. Abordant le contrecoup que ce changement de tradition a entraîné, Goldstein a déclaré à IGN :





«Nous sommes conscients qu’il y a eu une certaine controverse dans la communauté des fans de DnD après que la première bande-annonce a montré notre druide se transformant en ours-hibou, et c’est quelque chose dont nous avons beaucoup discuté lorsque nous l’avons écrit. Nous savons que techniquement ce n’est pas permis, mais nous souscrivons à la règle du cool, et nous avons pensé qu’en tant que maîtres de donjon de ce film, nous laisserions nos joueurs faire cela, alors pourquoi devrions-nous priver le public de quelque chose d’aussi cool et aussi excitant que ça.

Le monde tentaculaire de Donjons & Dragons est un mystère pour beaucoup de gens, à part les références ramassées dans la culture pop et les émissions de télévision telles que Choses étranges, qui a contribué à amener une nouvelle vague de personnes dans le monde du jeu de table composé de dragons, de druides, de héros et de méchants. Pour cette raison, s’en tenir exactement à la tradition du jeu est un sujet vivement débattu, car le film tente d’accueillir ceux qui ne connaissent pas la franchise sans aliéner ceux qui vivent et respirent le jeu de près de 50 ans.

Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves peut-il capturer l’esprit du jeu ?

Le J&D La franchise est celle qui a déjà été tentée dans de nombreux formats différents. Il y a la série de dessins animés des années 80, qui est devenue si emblématique qu’il y a toute une partie du monde qui veut juste voir ce monde transformé en un film d’action en direct. De plus, il y avait le film de 2000 avec Jeremy Irons, entre autres, mais le film a fini par être un flop au box-office, et bien qu’il ait en quelque sorte engendré deux suites directes en vidéo, il est généralement ignoré par beaucoup.

Maintenant, nous avons un autre prétendant au trône. Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs a certainement un pouvoir de star derrière lui, avec Chris Pine, Hugh Grant et Michelle Rodriguez à la tête du casting, et il semble au moins essayer de respecter les règles du jeu, mais seulement dans une certaine mesure. Que l’approche semi-merveilleuse du matériel fonctionne ou non, c’est quelque chose que nous n’avons pas trop longtemps à attendre pour le savoir lorsque le film arrivera dans les salles le 31 mars.

Cependant, ce ne sera pas la seule tentative J&D doit faire sa marque, car une nouvelle série d’action en direct Paramount + a déjà été allumée en vert et entrera bientôt en production. Bien que tout cela semble être une bonne nouvelle pour les fans de la franchise, le verdict final ne viendra que lorsque les dés seront jetés et que les projets feront leurs débuts à la vue de tous.