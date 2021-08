Dungeons & Dragons Film Wraps Tournage

C’est un résumé de Dungeons & Dragons. Prévu pour une sortie en salles en 2023 par Paramount Pictures, le prochain redémarrage est une nouvelle prise de vue en direct sur l’emblématique franchise d’aventure fantastique. Michael Gillo a conçu l’histoire et les co-réalisateurs Jonathan Goldstein et John Francis Daley ont écrit le scénario. Stephen Davis, Brian Goldner et Jeremy Latcham produisent.

S’adressant à Twitter, Daley a annoncé vendredi que le projet attendu avait finalement terminé le tournage en écrivant : « D&D emballé aujourd’hui ! Toujours en vie ! » C’est important car il y a eu de nombreux faux départs au cours des deux dernières décennies pour lancer un autre Donjons & Dragons film, mais pour une raison quelconque, il n’a jamais pu décoller. Rien ne montre qu’un projet est enfin sorti de l’enfer du développement comme l’annonce de la fin du tournage.

D&D emballé aujourd’hui ! Toujours en vie! – John Francis Daley (@JohnFDaley) 19 août 2021

Donjons & Dragons met en vedette une distribution composée de Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Rege-Jean Page, Hugh Grant, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Jason Wong et Daisy Head. On ne sait pas grand-chose de l’intrigue pour le moment, mais une chose a été révélée, c’est que Page joue un Paladin dans le film. Les Bridgerton la star l’a dit dans une interview en juin avec Variety.

« J’ai écouté quelques Donjons & Dragons podcasts à mon époque », a déclaré Page. « J’ai joué une tonne de JRPG [Japanese role-playing games] et fondamentalement tout ce qui en est sorti. J’ai joué une tonne de Diablo quand j’étais adolescent, donc je suis habitué au fait que je joue un Paladin – c’est exactement ce que je fais, et je sais ce que cela signifie, dans une certaine mesure. J’ai regardé mes amis jouer La porte de Baldur, donc je suis comme un Donjon et Dragonnier de deuxième génération. Il n’y a nulle part meilleur ou plus grand pour apprendre de nouveaux mondes que D&D. »

Dans une interview séparée avec THR, le co-réalisateur Jonathan Goldstein a noté que le plan était que le film soit amusant. Il a déclaré à propos du ton du redémarrage: « Ce n’est pas une comédie à part entière, mais c’est un film d’action-fantastique avec beaucoup d’éléments comiques et de personnages dans lesquels nous espérons que les gens s’intéresseront vraiment et apprécieront de regarder leurs aventures. »

« D&D est un regard si unique sur le genre fantastique où il est contemporain en termes de personnes qui le jouent et de la façon dont ils se parlent », a ajouté le co-réalisateur John Francis Daley. « Nous n’avons donc jamais voulu usurper le genre fantastique ou enlevez la pisse de ça. Mais nous voulions trouver un autre moyen d’y entrer que nous n’avions pas nécessairement vu auparavant. Juste le format de Donjons & Dragons est tellement intéressant et amusant et tout sur la pensée critique et la réflexion sur vos pieds et la recherche de moyens de faire fonctionner les choses après qu’elles se soient effondrées. Il y a beaucoup de cet esprit que nous essayons d’injecter dans le film lui-même. »

Donjons & Dragons est basé sur le célèbre jeu de rôle fantastique conçu par Gary Gygax et Dave Arneson. La franchise a depuis évolué vers de nombreux supports différents, qui comprenaient auparavant un film d’action en direct et une série de dessins animés populaires. Pendant des décennies, le D&D le nom a fermement été un élément de la culture pop.

Il reste encore beaucoup de choses à révéler sur le Donjons & Dragons film, mais il est bon de savoir que le projet est maintenant dans la boîte. La mauvaise nouvelle est qu’il faudra encore attendre un peu pour que les fans voient le montage final, car le film devrait sortir le 3 mars 2023. Cette nouvelle nous vient de John Francis Daley.

