Dungeons & Dragons a annoncé un nouveau livre avec un peu de «tout»

Aujourd’hui, Wizards of the Coast a fait une paire d’annonces sur les activités de Dungeons & Dragons à l’automne. La première, D&D Celebration, offrira aux joueurs la possibilité de se réunir virtuellement pour jouer à des scénarios de la sortie du scénario du 15 septembre. Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden. Les joueurs peuvent acheter des billets pour jouer dans une histoire en ligne massive et les profits profiteront à Extra Life. La société a également annoncé le très attendu Chaudron de tout de Tasha, un livre d’options de jeu dans le style de l’extension la plus vendue Guide de Xanathar pour tout. Les joueurs peuvent s’attendre à de nouvelles sous-classes, sorts et autres nouvelles idées, tandis que les maîtres de donjon ont de nouvelles façons de personnaliser leur monde fantastique et les règles qu’ils utilisent pour jouer.

Du 18 au 20 septembre, les joueurs peuvent avoir un aperçu du dernier scénario et matériel de D&D.

D&D Celebration a lieu du 18 au 20 septembre 2020. Il s’agit d’un événement entièrement en ligne créé pour célébrer non seulement la sortie du dernier scénario, mais également la grande communauté D&D. Les jeux de D&D en ligne ont aidé de nombreuses personnes aux prises avec le manque de socialisation de la pandémie. Cet événement donne aux joueurs une chance de jouer à des parties de la Ligue des aventuriers en ligne ainsi que de prévisualiser du nouveau matériel de Chaudron de tout de Tasha.

La pièce maîtresse de l’événement est l’histoire d’une Epic Adventurer’s League qui se déroule samedi après-midi. Les jeux épiques sont généralement réservés aux conventions où plusieurs tables de joueurs et de maîtres de donjon se réunissent pour explorer un donjon massif au même moment et au même endroit plutôt que la poignée de personnes qui le font lors d’une session typique de Dungeons & Dragons. L’événement vise à rassembler des centaines de joueurs de D&D en même temps dans le cadre d’un scénario géant se déroulant à Icewind Dale. Pour plus d’informations sur cet élément ou sur tout autre élément de D&D Celebration, cliquez ici.

Le chaudron de tout de Tasha sort le 17 novembre 2020

Le 17 novembre 2020, Chaudron de tout de Tasha permettra aux joueurs et aux maîtres des donjons de personnaliser davantage leur expérience fantastique. Ceci est le premier livre complet d’options de règles depuis Le guide de Xanathar pour tout est sorti en 2017. Le personnage titulaire, Tasha, est un favori de longue date des fans du monde de Greyhawk, et l’auteur de Le rire hideux de Tasha, un sort populaire utilisé dans le jeu. Tasha peut ajouter quelques sorts supplémentaires au canon D&D dans ce livre, tels que Le breuvage caustique de Tasha et La forme d’un autre monde de Tasha.

Les joueurs peuvent s’attendre à un nouveau lot d’options de sous-classes, qui ont toutes été testées publiquement via le site Web Unearthed Arcana. La plupart des sous-classes ont pour thème des pouvoirs mentaux psioniques. De plus, les joueurs auront accès au matériel précédemment trouvé dans autres versions; la classe Artificer vue dans Eberron: à la sortie de la dernière guerre et les règles de l’acolyte du Kit Essentiels.

Il existe également des règles d’ascendance modulaires pour permettre aux joueurs de diversifier leurs options d’arrière-plan. D&D a récemment fait l’objet de critiques sur la façon dont il traite les questions de race dans le jeu et ces règles semblent être un pas vers la résolution de ce problème. Ces règles permettent aux joueurs d’appliquer leurs bonus de capacités comme ils l’entendent et de créer une trame de fond qui lui correspond. Un joueur peut vouloir jouer un elfe qui a grandi au tribunal plutôt que dans la nature et appliquer son bonus au charisme au lieu de la dextérité.

«Notre travail sur le jeu est une conversation avec la communauté qui ne se termine jamais», a déclaré Jeremy Crawford, concepteur principal du livre et concepteur principal des règles pour Donjons et dragons. “Nous apprécions vraiment les commentaires que nous recevons sur Unearthed Arcana et nous ne voudrions pas mettre de matériel non testé dans ce livre. »

Les maîtres des donjons peuvent s’attendre à une boîte à outils pleine de façons de modifier leur jeu. Les exploits multiples ouvrent le multiclassement de nouvelles manières, de nouveaux sorts et objets magiques. Les objets magiques sont les plus connectés Donjons et dragons savoir comme le premier deck Tarokka de Ravenloft, leur donnant des effets plus savoureux que les bonus de dégâts ou une classe d’armure supérieure.

Le livre prend en charge le jeu de niveau supérieur avec l’introduction d’environnements magiques. Quelque chose comme une tempête eldritch semble être un merveilleux ajout à se lancer dans une grande bataille pour la rendre encore plus fantastique que d’habitude. Pour les groupes débutants, Chaudron de tout de Tasha importe une autre idée du Eberron livre; patrons du groupe. Pourquoi être des étrangers qui se rencontrent dans une taverne à la recherche d’aventures alors que le groupe peut être des agents d’un roi merfolk ou d’un dragon qui vient de se mettre à l’aise assis au sommet de son trésor?

Il y a aussi des conseils sur l’un des aspects les plus délicats d’être un maître de donjon; comment créer des puzzles qui défient les joueurs sans les frustrer. «Le livre comprend une section sur la façon d’ajouter des puzzles conçus pour les PC, avec des directives sur la façon de donner des conseils basés sur des tests de compétences et des capacités raciales / de classe qui maintiennent les joueurs immergés dans le monde au lieu d’être frustrés par un barrage routier», a déclaré Elisa Teague, le game designer primé qui a écrit la section puzzles. «J’ai également écrit un tas d’énigmes clés en main qui peuvent être ajoutées à n’importe quelle aventure pour lancer les DM!»

Chaudron de tout de Tasha fait 192 pages. Il sera disponible en couvertures en édition régulière et limitée le 17 novembre 2020.

