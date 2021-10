Dungeon Encounters met la place dans Square Enix avec un RPG basé sur la grille

Il n’y a qu’un nombre limité de façons de présenter un RPG au tour par tour, mais il semble que Square Enix essaie d’en trouver de nouveaux. Nous avons déjà eu l’annonce de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, qui donne une touche de carte à jouer au JRPG, et maintenant, l’éditeur a annoncé Dungeon Encounters.

Ce jeu récemment dévoilé est un autre RPG au tour par tour, mais cette fois, il vous fait apparaître sur des cartes composées de carrés alignés dans une grille. Vous devrez probablement regarder la bande-annonce ci-dessus pour vous faire une idée. Avec un pedigree Final Fantasy à la barre – Hiroyuki Ito dirige, tandis que Hiroaki Kato est à bord en tant que producteur – il y a toutes les chances que cela puisse être une agréable surprise.

Le gameplay vous fait explorer ces donjons basés sur une grille, dans le but de cartographier chaque centimètre des cartes et de rechercher des trésors cachés, des personnages perdus, etc. Bien sûr, vous entraînerez également votre groupe dans des batailles, qui semblent être une affaire au tour par tour assez simple. Il semble que vous deviez choisir les bons coéquipiers et élaborer une petite stratégie pour vous frayer un chemin de plus en plus profond dans les donjons.

La sortie du jeu est prévue sur PlayStation 4 le 14 octobre 2021, ce n’est donc que dans quelques semaines. Que pensez-vous de Dungeon Encounters? Soyez là ou soyez carré dans la section commentaires ci-dessous.