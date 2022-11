Dungeon & Dragons: Honneur parmi les voleurs La sortie retardée par Paramount

Le nouveau de Paramount Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs a vu sa date de sortie repoussée de quatre semaines, avec Deadline rapportant que le film envisage maintenant une sortie fin mars 2023. La dernière tentative de donner vie au monde du jeu de rôle fantastique sur grand écran cherchera à éviter le sort du film de 2000 mettant en vedette Jeremy Irons, qui a été un énorme flop. Ce n’est que le dernier retard pour sortir le film de redémarrage, qui devait initialement sortir dans les cinémas en juillet 2021 avant d’être victime des fermetures pandémiques de Covid.





Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs sera une nouvelle version du jeu de société de rôle qui est devenu plus populaire récemment grâce à son rôle central dans Netflix smash Choses étranges. cependant, il reste à voir s’il y aura un grand box-office pour le fantasme dirigé par Chris Pine, bien que ce dernier retard ne doive pas être considéré comme une réflexion sur le film lui-même et soit plus probablement un geste purement logistique.

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs devait initialement faire ses débuts dans les salles le 3 mars 2023, une date qui a récemment vu Credo III ajouté à. Alors que les deux films auront des données démographiques très différentes, il ne fait aucun doute que Paramount voudra avoir la course la plus claire pour le film, et avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania sorti à la mi-février, il n’est peut-être pas surprenant que personne ne veuille vraiment rivaliser dans ses premières semaines de sortie.

Qui joue dans Donjons & Dragons : Honneur parmi les voleurs ?

Primordial

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs rassemble une distribution d’ensemble, et même si cela ne mène pas toujours au succès au box-office, cela ne fait généralement pas de mal non plus. Chris Pine est rejoint par Michelle Rodriguez, la star de Bridgestone Rege-Jean Page, Sophia Lillie, le juge Smith et Hugh Grant, qui assumera le rôle du méchant du film.

Actuellement, peu de détails sont connus sur l’intrigue du film, bien que le synopsis se lise comme suit : « Un charmant voleur et une bande d’aventuriers improbables se lancent dans une quête épique pour récupérer une relique perdue, mais les choses tournent dangereusement mal lorsqu’ils se heurtent à les mauvaises personnes.

Il semble que cette fois-ci, le film se penchera sur certains des plus connus Donjons & Dragons tropes, et inclura des références à la populaire série animée des années 1980 basée sur la franchise. La première bande-annonce du film suggérait que le film ne se prendrait pas non plus trop au sérieux et qu’il contiendrait de nombreux éléments amusants pour les fans du jeu de table et ceux qui le connaissent moins, ce qui, selon le réalisateur Jonathan Goldstein empêchera l’histoire d’être ennuyeuse pour le public. Il a dit précédemment :

« Vous savez quoi? Nous avons essayé de capturer l’esprit de ce que c’est que de jouer à un jeu D&D, qui est un enjeu de vie ou de mort une minute, puis vous riez la tête la suivante. C’est ce que ce film est, espérons-le. «

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs sortira le 31 mars 2023.