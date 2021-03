Dungeon Defenders: Awakened arrive sur Xbox ce mois-ci avec des plans de lancement sur plus de consoles plus tard

Chromatic Games a confirmé le premier déploiement de Défenseurs du donjon: éveillé sur consoles. Le jeu sera d’abord lancé le Xbox One et Xbox Series X à la mi-mars avant de sortir sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Défenseurs des donjons est sorti pour la première fois au début des années 2010 sur mobile et un an plus tard sur PC et PlayStation 3. En 2019, Chromatic Games a annoncé Défenseurs du donjon: éveillé, qui a été entièrement financé par Kickstarter.

Défenseurs du donjon: éveillé est défini après le Défenseurs des donjons suite, mais avec de nombreuses qualités et un gameplay que les fans ont aimé de l’original. Le jeu a également vu des mises à jour pour les appareils modernes. Le jeu est ensuite entré dans Steam Early Access au début de 2020 avant son lancement officiel en 2020.

Défenseurs du donjon: éveillé est un RPG d’action coopératif avec des éléments de tower defense. Le jeu peut être apprécié avec jusqu’à quatre autres joueurs. Les joueurs peuvent profiter du pillage, du nivellement, de l’adoption d’animaux de compagnie et de la personnalisation des personnages.

Les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs héros dans leur quête pour combattre les ennemis envahissant Etheria. Les personnages incluent l’écuyer, la chasseresse, l’apprenti et le moine. Bien que ces héros soient puissants par eux-mêmes, les joueurs doivent construire et utiliser un arsenal de blocus, de tours, de pièges et d’auras pour protéger les cristaux d’Eternia.

Dans Défenseurs du donjon: éveillé, les joueurs peuvent décider de leurs propres stratégies et styles de combat. Le seul objectif est de gagner.

Tout en combattant les hordes d’ennemis, les joueurs gagneront de grandes quantités de butin. Vous avez le choix entre plusieurs armes, telles que des épées, des arbalètes, des bâtons, des armes à feu, des haches, des lance-grenades, des sabres à faisceau, etc.

Avec autant d’armes à choisir, les joueurs peuvent également décider du style de jeu et de l’arme de leur personnage. Le personnage est entièrement personnalisable, de par son apparence, l’équipement qu’il utilise, où et comment construire des défenses, et plus encore.

Le jeu aura une mise à jour du premier jour qui rend la version Xbox identique à l’édition Steam. Cela comprend 15 cartes de campagne jouables dans sept niveaux de difficulté différents, des modes Rift et Hardcore pour un plus grand défi et une coopération en ligne. Un autre correctif Xbox sera publié à l’avenir avec des mises à jour de qualité de vie et des améliorations de performances non incluses dans la version initiale ou la mise à jour du premier jour.

Alors que les ports PlayStation 4 et Nintendo Switch ont été annoncés, leurs dates de sortie ne sont pas encore connues. Les précommandes pour les éditions Xbox ouvriront sur le Microsoft Store à partir du 3 mars.

Défenseurs du donjon: éveillé sera lancé sur Xbox One et Xbox Series X le 17 mars. Le jeu est maintenant disponible sur PC via Steam.