Dune : trilogie et série confirmées pour HBO Max ?

Le scénariste Jon Spaihts a mis à jour les suites possibles du film. C’est tout ce que l’on sait jusqu’à présent de l’univers mettant en vedette Timothée Chalamet et Zendaya.

©Warner Bros.Dune, nominé pour le meilleur film aux Oscars.

Non seulement il a répondu aux attentes des fans du science fiction avait avant la première, mais les a également dépassés. Il s’agit de dunesle film réalisé par Denis Villeneuve d’après le roman du même nom Franck Herbert. Dès le début, tout semblait indiquer qu’il s’agissait d’un trilogie. Cependant, seule une suite a été officiellement confirmée. Quelles mises à jour y a-t-il ? Voici les réponses !

Il ne fait aucun doute que ce film est l’un des grands succès de 2021. En fait, il est l’un des grands nominés pour Meilleur film pour les Oscars 2022. Le premier long métrage était dirigé par Timothée Chalametaccompagné des performances de Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa, Javier Bardem et une part de Zendaya. Récemment, leur réalisateur évoquait la possibilité de les revoir à l’écran.

Villeneuve a assuré au Hollywood Reporter : «En ce moment, je suis dans ce que j’appelle une « préparation douce », ce qui signifie nous terminons le script. Bientôt, nous allons commencer avec les storyboards. Dune: Part 2 est actuellement travaillé par le chef décorateur Patrice Vermette. C’est cette belle partie où il rêve juste, regarde le plafond et pense au film, j’adore ça. Je veux dire, c’est comme le moment où tout est possible, avant que nous n’ayons le choc de la réalité à venir.”.

Mais ce n’est pas le seul projet en cours ! Warner Bros. ont confirmé qu’ils travaillaient sur une série qui fonctionnera comme une préquelle. Ses protagonistes seront Bene Gesserit, l’organisation à laquelle appartient le personnage de Rebecca Ferguson. Cependant, ce ne serait que le début d’un univers que son équipe de production prépare et qui pourrait arriver très prochainement. hbo max.

Jon Spaithsscénariste de duness’est entretenu avec The Playlist et a mis à jour les informations tant attendues pour les fans : « La série continue d’avancer. Je n’ai pas le droit d’en parler beaucoup, mais l’effort est bel et bien vivant. J’ai fini par le laisser travailler non seulement sur Dune 2, mais aussi pour faire des recherches. D’autres perspectives cinématographiques dans cet univers dont on parle encore”. Précisant que ce n’est que le début, il a conclu : « C’est un monde très riche dans lequel jouer et je pense qu’il est plein d’opportunités pour raconter des histoires dans tous les sens”.

