Dune: The Sisterhood Series débarque un nouveau showrunner

Le prochain Dune série préquelle, La fraternité, pour HBO Max a trouvé un nouveau showrunner en Diane Ademu-John.

Si le nouveau Dune la bande annonce du film ne suffisait pas Dune nouvelles pour vous aujourd’hui, vous avez de la chance car nous avons également des nouvelles sur la série télévisée préquelle qui arrive également. Si vous l’avez oublié, Dune : la fraternité a reçu une commande directe en série pour HBO Max. Cela mettrait l’accent sur les «sorcières» du Bene Gesserit et servirait de préquelle au(x) film(s).

La dernière mise à jour que nous avons eue sur la série remonte à novembre 2019, lorsque le showrunner actuel, Jon Spaihts, a quitté le projet pour se concentrer sur le développement du script de la suite du film (ce qui, j’espère, se produit toujours). Maintenant, Variety rapporte que Diane Ademu-John a signé pour être showrunner, scénariste et producteur exécutif.

Diane Ademu-John a travaillé comme productrice/scénariste sur La hantise du manoir de Bly, et a une carrière remplie de séries notables (The Vampire Diaries, Empire, Crossing Jordan). On peut dire qu’elle sait ce qu’elle fait. Aussi, c’est bien qu’une émission mettant l’accent sur les femmes les plus influentes de la Dune les femmes de l’univers ont maintenant une femme qui dirige les choses.

Actuellement, Denis Villeneuve est toujours en train de réaliser le premier épisode de la série. Espérons qu’avec ce nouveau showrunner en place, le casting et la production ne seront pas beaucoup plus en retard.