Dune: The Sisterhood HBO Max Series commencera le tournage le mois prochain

La Dune L’univers a commencé l’année dernière avec le premier volet de la franchise en pleine expansion de Denis Villeneuve. Dune a été un énorme succès avec une distribution d’ensemble de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem et Stellan Skarsgård. Le film a été nominé pour 10 Oscars, dont celui du meilleur film, remportant six prix et 400 millions de dollars au box-office.





Maintenant, le public sera ramené 10 000 ans avant les événements de Dune dans un spin-off à venir de HBO Max. Dune : la fraternité devrait commencer le tournage le mois prochain à Budapest, en Hongrie, selon les informations de Deadline. La prochaine suite du long métrage, Dune : deuxième partie tire à côté La sororitéVilleneuve étant récemment de retour aux studios Origo, où la majorité du premier film a été tournée.

FILM VIDÉO DU JOUR

La série suivra les sœurs Harkonnen alors qu’elles combattent les forces qui menacent l’avenir de l’humanité et établissent la secte légendaire connue sous le nom de Bene Gesserit, selon le rapport de Deadline. Le spectacle est adapté du roman Fraternité de Dune par les auteurs Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Villeneuve, qui a travaillé auparavant sur Arrivée et Les prisonniers, agira en tant que producteur exécutif. Diane Ademu-John est la créatrice, scénariste, co-showrunner et servira également d’EP sur le projet. Johan Renck, réalisateur de plusieurs épisodes de Breaking Bad, Tchernobylet Les morts qui marchentdirigera le premier épisode de Dune : la fraternité. Compte tenu de la date de sortie de 2023 pour Dune : deuxième partieles fans doivent s’attendre à ce que la série HBO Max arrive à ce moment-là.





Dune: The Sisterhood ajoute Indira Varma au casting

HBO

Détails entourant Dune : la fraternité et ses acteurs ont été rares jusqu’à présent, cependant, quelques membres de la série ont été annoncés. Plus tôt cette année, Emily Watson (Tchernobyl, parc Gosford) et Shirley Henderson (Guerres des étoiles, Harry Potter) a rejoint le projet et Deadline a récemment annoncé le dernier casting.

Indira Varma rejoint Dune : la fraternité, avec Deadline disant qu’elle jouera l’impératrice Natalya, décrite comme « une formidable royale qui a uni des milliers de mondes dans son mariage avec l’empereur Corrino ». Varma avait auparavant un rôle récurrent dans HBO Jeu des trônes, jouant Ellaria Sand de 2014 à 2017. Récemment, l’actrice est apparue dans Obi Wan Kenobi pour Disney +, jouant Tala Durith.

Tout d’abord, Varma jouera dans Extrapolations pour Apple TV+ avec Ed Norton et Michael Gandolfini. Elle apparaîtra également dans Mission : Impossible – À l’estime – Première partie à son arrivée en 2023, marquant le septième opus de la franchise de longue date. Les fans ont hâte de revenir enfin sur la planète d’Arrakis quand Dune : deuxième partie arrive le 3 novembre 2023, avec Dune : la fraternité devrait sortir en 2023.