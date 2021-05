«  Dune  » sortira toujours simultanément dans les salles et sur HBO Max

Warner Bros. a confirmé que l’adaptation très attendue de « Dune » arrivera dans les salles et sur HBO Max le même jour, comme annoncé initialement, et ce jour-là est toujours le 1er octobre 2021.

La situation concernant la sortie de cette épopée de science-fiction a été récemment remise en question, lorsque Deadline a rapporté le 17 mai que Warner Bros. annulait sa décision de sortir « Dune » en salles et en streaming le même jour.

«Deadline apprend que Dune, le remake de science-fiction très médiatisé de Denis Villeneuve cet automne, ne respectera pas le modèle de sortie du jour et de la date établi pour l’ensemble de l’ardoise 2021. Au lieu de cela, il sera présenté en première à Venise en septembre, puis entrera en salles pendant un certain temps avant de trouver son chemin vers le service de streaming HBO Max », indique l’article.

Cependant, Johanna Fuentes, responsable de la communication chez Warner Media Studios and Networks Group, a posté sur Twitter le même jour et a remis les pendules à l’heure.

#Dune sera présenté en première dans les salles et sur HBO Max le même jour aux États-Unis. (Source: Warner Bros.) https://t.co/SiFpbz0nK217 mai 2021 En savoir plus

Produit par Legendary Pictures et distribué par Warner Bros, on pense que le film adaptera la première moitié du premier des romans « Dune » de Frank Herbert. Le film est réalisé par Denis Villeneuve, qui a déjà fait ses preuves avec la suite époustouflante « Blade Runner 2049 » – qui n’est rien de moins que épique – avec « Arrival » et « Sicarrio », qui sont aussi des films phénoménaux.

En rapport: L’adaptation « Dune » de Denis Villeneuve obtient sa première bande-annonce

« Dune » est la franchise parfaite pour que Villeneuve insuffle une nouvelle vie, et franchement, le casting est au-delà de nos attentes les plus folles, y compris, Timothée Chalamet (comme Paul Atreides), Charlotte Rampling (Révérend Mère Gaius Mohiam), Josh Brolin (Gurney Halleck ), Jason Momoa (Duncan Idaho), Dave Bautista (Glossu ‘Beast’ Rabban), Oscar Isaac (Duke Leto Atreides), Javier Bardem (Stilgar), Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Lady Jessica) et Stellan Skarsgård (Baron Vladimir) Harkonnen).

L’adaptation « Dune » de Denis Villeneuve sortira le 1er octobre 2021 en salles et sur HBO Max. (Crédit d’image: Warner Bros.)

La date de sortie initiale était décembre de l’année dernière et le choix de le rendre disponible sur le service de streaming HBO Max n’a pas été sans controverse.

Cela fait également huit mois que nous n’avons pas vu une bande-annonce pour la dernière fois, donc les doigts croisés nous pourrions avoir un autre aperçu alléchant de l’interprétation de Villeneuve d’Arrakis, Caladan, Giedi Prime et tout le reste de l’univers d’Herbert fixé à 20000 ans dans le futur en 10191 (Universal Standard Calendrier) avant la date de sortie de l’automne.

Les meilleures offres et HBO Max du jour

Suivez Scott Snowden sur Twitter. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.