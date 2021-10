Dune Review : une adaptation spectaculaire du classique de science-fiction de Frank Herbert

L’opus de science-fiction de Frank Herbert obtient une adaptation stellaire digne du grand écran. Dune n’est pas un spectacle de cinéma pop qui sacrifie la narration pour des effets CGI gonflés. L’auteur canadien-français Denis Villeneuve prend le temps de tisser un récit mythologique complexe d’archétypes classiques. Où les maisons de la royauté dans un avenir lointain se battent pour le contrôle de la marchandise la plus précieuse de l’univers sur une planète apparemment stérile. Une cinématographie saisissante, une excellente distribution de soutien et des dialogues riches vous enveloppent complètement. DuneLe seul inconvénient important est la faible présence à l’écran du protagoniste. Timothée Chalamet est un acteur capable, mais manque de charisme et de gravité pour vraiment porter un film de cette ampleur épique.

En l’an dix mille, l’Empereur publie une déclaration qui bouleverse les rapports de force entre les Grandes Maisons. La brutale Maison Harkonnen doit céder le contrôle de la planète désertique Arrakis à la Maison Atréides. Celui qui dirige Arrakis contrôle la production d’épices, un élément vital pour les voyages spatiaux et une source de richesse illimitée. Mais Arrakis est une bête difficile à apprivoiser. Le baron Harkonnen (Stellan Skarsgård) et son neveu vicieux (Dave Bautista) oppriment cruellement les Fremen, un peuple indigène nomade aux mystérieux yeux bleus. Les vers des sables monstrueux dévorent également tout ce qui émet un motif sonore rythmique.

Sur la planète aquatique Caladan, le duc Leto Atreides (Oscar Isaac) prépare sa maison pour le déménagement à Arrakis. Sa concubine bien-aimée, Jessica (Rebecca Ferguson), une sorcière Bene Gesserit aux capacités surnaturelles, a enfreint les règles de son ordre et a donné naissance à un héritier mâle. Paul Atreides (Timothée Chalamet) a été rigoureusement entraîné par les fidèles protecteurs de sa mère et de son père (Josh Brolin, Jason Momoa). Qui craint que le malheur les attend sur Arrakis. Alors que Paul lutte avec le fardeau de son droit d’aînesse, il est hanté par des visions d’une belle fille Fremen (Zendaya) et d’une guerre dévastatrice à venir.

Dune est un film de science-fiction dur qui ne coupe pas les coins ronds. La durée de deux heures et demie n’est que la première partie de l’histoire. Cette approche segmentée donne à Denis Villeneuve (Les prisonniers, Coureur de lames 2049) la latitude pour une forte exposition. Chaque partie de l’intrigue est explorée avec une profondeur qui construit progressivement des couches. L’intrigue sociopolitique de l’époque, la conception de costumes étonnante et la mécanique réelle de la production d’épices confèrent aux personnages une crédibilité dans un cadre fantastique. J’ai adoré le fait que nous voyions Leto faire face au sabotage de l’équipement par Harkonnen. Il a des quotas à remplir dans un environnement dangereux et inconnu. Ce niveau de détail est essentiel pour établir les enjeux de vie ou de mort sur Arrakis.

Timothée Chalamet a fait toute une carrière de couveuse. Son comportement mopey Gen Z aurait pu faire couler le film. Heureusement, les acteurs de l’ensemble, en particulier Oscar Isaac, Josh Brolin et Rebecca Ferguson, tirent les bottes pour adultes pour ajouter un poids vraiment dramatique. C’est l’étape initiale de l’émergence de Paul Atréides en un leader et un guerrier féroce. Je prie pour que Denis Villeneuve donne à Chalamet une dose d’adrénaline et mette du courage dans sa performance pour le prochain volet. Le « Kwisatz Haderach », pour tous les hardcore Dune les fans là-bas, ne peuvent pas ressembler à un poète de café beat qui est contrarié qu’il y ait trop de mousse dans son café au lait.

Dune est une expérience captivante et réfléchie. Il doit être vu dans le meilleur théâtre possible. Dune sera disponible pour diffuser le jour de l’ouverture sur HBO Max. Mais vous ne vous rendez pas service en regardant ce film sur un petit écran avec un son médiocre. Il résonne des jours après la visualisation. IMAX et froid. Dune est une production de Warner Bros., Legendary Entertainment et Villeneuve Films. Il sera présenté en salles et en ligne le 22 octobre par Warner Bros.

Sujets : Dune, HBO Max, Streaming

Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.