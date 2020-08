Dune-Remake : “terminer le travail tout en restant à distance”

Le réalisateur Denis Villeneuve tente actuellement de terminer le travail sur son prochain remake de Dune. La superproduction tant attendue devrait arriver en décembre. Pour atteindre cet objectif, Denis Villeneuve fera des heures supplémentaires car il reste encore beaucoup de travail à faire. Le cinéaste a récemment déclaré qu’il s’agirait d’un sprint pour le terminer à temps.

“J’avais l’intention de revenir en arrière et de tourner certains éléments plus tard parce que je voulais réajuster le film. J’avais besoin de temps. A l’époque, je ne savais pas que ça allait être une pandémie… car nous allions y retourner. Ces éléments. L’impact a été que cela a fortement perturbé mon emploi du temps en ce moment. Ce sera un sprint pour finir le film à temps maintenant, parce que nous avons été autorisés à revenir et à tourner ces éléments dans quelques semaines… cela signifiait aussi que je devais finir certains éléments du film, comme les effets spéciaux et le montage, en étant à Montréal alors que mon équipe restait à Los Angeles. ”

Dune Director Sprints to Finish Remake on Time After Pandemic Crushed His Schedule https://t.co/ssD3aNRP5m

Dune est adapté du roman du même nom de Frank Herbert, qui a été acclamé par la critique. Il raconte l’histoire de Paul Atreides, un jeune homme brillant et doué qui doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple. Les forces du mal entrent en conflit pour l’approvisionnement exclusif de la ressource la plus précieuse de la planète, l’épice. Denis Villeneuve a ensuite évoqué les défis que représente le fait d’essayer de terminer le film tout en travaillant à distance.*

“En tant que réalisateur, il y a des choses qui peuvent être faites à distance pour gérer la technologie. La supervision des effets visuels avec certains équipements est facile à faire à distance, mais la grande leçon pour moi en matière de montage est que je pensais qu’il serait possible de monter à distance. Mon monteur [Joe Walker] partageant le matériel, étant loin l’un de l’autre, mais je réalise à quel point le montage est comme jouer de la musique avec quelqu’un et vous devez être dans la même pièce. Il y a quelque chose dans l’interaction, l’interaction humaine, la spontanéité, l’énergie dans la pièce. Cela me manque vraiment d’être dans la même pièce que mon monteur… c’est très, très douloureux. ”

La nouvelle adaptation met en scène une distribution superposée dirigée par Timothee Chalamet (Appelle-moi par ton nom) dans le rôle de Paul Atreides. La distribution comprend également Jason Momoa (Aquaman), Rebecca Ferguson (Mission : Impossible – Fallout), Oscar Isaac (Star Wars : The Rise of Skywalker) Josh Brolin (Avengers : Endless War), Stellan Skarsgard (Tchernobyl), Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), Zendaya (Spider-Man : loin de chez lui), David Dastmalchian (Ant-Man et la guêpe), Chang Chen (Squatting Tiger Hidden Dragon), Sharon Duncan-Brewster (Rogue One : A Star Wars Story), Charlotte Rampling (45 ans) et Javier Bardem (Skyfall). Jon Spaihts et Eric Roth ont co-écrit le scénario aux côtés de Denis Villeneuve.

Des rapports ont récemment circulé selon lesquels la première bande-annonce de Dune devrait arriver bientôt. Bien qu’elle n’ait pas encore été officiellement confirmée par la Warner Bros. Dune devrait sortir en salles le 18 décembre prochain. Vous pouvez voir l’interview complète de Denis Villeneuve sur la chaîne YouTube Secrets of Dune.