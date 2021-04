Dune Remake est confirmé pour ne suivre que la première moitié du livre

Grâce à une série familière de retards et de refoulements, on a l’impression d’attendre depuis toujours de voir l’adaptation du réalisateur Denis Villeneuve de Dune, mais l’écrivain Eric Roth est là pour faire avancer le train de battage médiatique, comparant le prochain démarreur de franchise de science-fiction à l’une des trilogies les plus aimées de tous les temps. Roth a récemment taquiné leur approche de l’adaptation du roman fondateur, décrivant le film comme «vraiment spectaculaire».

« [Working on Dune] était merveilleux. J’avais fait du travail pour Denis sur Arrivée et nous sommes devenus un peu des âmes sœurs. Et ainsi quand Dune est venu, il m’a demandé si j’allais m’en approcher. Et je l’ai fait, et j’ai écrit un grand brouillon d’Eric Roth écrasé et complet qui avait certaines choses spéciales pour moi. Il devait être, honnêtement, coupé et en quelque sorte attelé, et Denis a fait une partie de cela, et ils ont finalement amené un écrivain – j’étais occupé, alors ils ont amené un écrivain nommé Jon Spaihts, qui est un écrivain merveilleux, qui Je pense que c’est resté ancré. Et je pense qu’il … Je ne veux pas dire le Seigneur des Anneaux, mais je pense que c’est vraiment assez spectaculaire. C’est un visionnaire de son espèce, Denis. «

Les fans du roman de Frank Herbert se sont inquiétés de la façon dont Villeneuve donnerait vie à la vaste histoire en un seul film (faisant que beaucoup souffrent de flashbacks sur l’effort de 1984 du réalisateur David Lynch) avec Roth confirmant maintenant ce que tout le monde soupçonnait; Dune est juste la première moitié.

« C’est complètement la première moitié. Je ne savais pas quand nous avons commencé, donc je pense que je me suis adapté un peu plus que la première moitié et j’ai commencé à entrer dans la seconde moitié du livre. Mais j’ai vu le film, c’est à peu près la première moitié. »

Planifier une franchise lorsque vous ne savez pas comment le premier versement sera reçu est un jeu risqué et, bien sûr, pourrait entraîner Dune se sentir comme une affaire inachevée si le pire venait au pire. Roth reste cependant optimiste que Villeneuve parviendra à terminer l’arc, bien que l’écrivain estimé ne soit probablement pas impliqué.

« JE [wrote] un traitement pour montrer à la succession ce que nous pourrions faire avec la seconde moitié, mais je dois vous dire que je pense avoir fait tout ce que je peux. J’ai aussi d’autres choses que je veux faire. J’ai 76 ans et ces choses prennent évidemment beaucoup de temps à faire. Et donc j’en ai quelques autres qui m’excitent. Et j’espère que les gens aiment tellement Dune qu’ils veulent avoir une deuxième partie, et je suis sûr que Denis en ferait une version incroyable. «

Dune jettera le public dans le futur lointain de l’humanité, alors que le duc Leto Atreides (Oscar Isaac) accepte la gestion de la dangereuse planète désertique Arrakis, également connue sous le nom de Dune, la seule source de la substance la plus précieuse de l’univers, «l’épice», un drogue qui prolonge la vie humaine, fournit des niveaux de pensée surhumains et rend pratique les voyages plus rapides que la lumière. Bien que Leto sache que l’opportunité est un piège complexe tendu par ses ennemis, il emmène sa concubine Bene Gesserit Lady Jessica (Rebecca Ferguson), son jeune fils et héritier Paul (Timothée Chalamet), et les conseillers les plus fiables d’Arrakis. Leto prend le contrôle de l’opération d’extraction d’épices, qui est rendue périlleuse par la présence de vers de sable géants. Une trahison amère conduit Paul et Jessica aux Fremen, originaires d’Arrakis qui vivent dans le désert profond.

Dune devrait sortir en salles aux États-Unis en IMAX et 3D le 1er octobre 2021 par Warner Bros. Pictures, ainsi qu’une sortie simultanée d’un mois sur le service de streaming HBO Max. Cela nous vient de Collider.

Sujets: Dune