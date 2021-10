« Dune » reçoit le feu vert pour la production de son deuxième volet

Un seul week-end s’est écoulé depuis la première de « Dune » pour confirmer qu’il s’agit de l’événement cinématographique le plus important de la fin de l’année, avec un total de 40 millions de dollars récoltés uniquement au box-office aux États-Unis, laissant une grande excitation. parmi les fans du roman écrit par Frank Herbert pour sa fin totalement ouverte.

Le réalisateur Denis Villeneuve a opté pour une stratégie risquée dans laquelle il a divisé le roman colossal d’Herbert en deux parties dans l’espoir d’obtenir l’approbation de sa suite si le film réussissait. Et bien que les applaudissements et les éloges de la critique et du grand public ne se soient pas fait attendre, il n’y avait toujours pas de confirmation pour continuer l’histoire. Jusqu’à maintenant.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de « Evil Dead Rise » confirme la fin du tournage

L’équipe de Legendary Pictures, les principaux producteurs de cette épopée spatiale ambitieuse, ont confirmé via Twitter qu’ils donneraient le feu vert au développement et au tournage du deuxième volet de « Dune », pour lequel ils s’associeront probablement à nouveau à Warner Bros. , malgré les forts désaccords entre les deux sur le budget du film et son lancement hybride en salles et le service HBO Max.

Selon les déclarations précédentes de Villeneuve, « Dune Part 2″ concentrera l’histoire du point de vue de Chani, un personnage joué par Zendaya qui, dans les dernières minutes du film, fait remarquer à Paul Atreides (Timothée Chalamet) que c’est » juste le début », une phrase que les mêmes membres du casting ont soulignée lors de leur promotion.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Christopher Nolan partage ses éloges pour « Dune »

« Denis Villeneuve a créé un film visuellement extraordinaire et émouvant, comme en témoigne son succès mondial à la fois critique et au box-office », a déclaré Tony Emmerich, directeur de Warner Bros. dans un communiqué (via Deadline), confirmant qu’il est attendu. réaliser la première de cette suite en octobre 2023.

L’ambition narrative de Denis Villeneuve ne se limiterait pas seulement au premier roman de la saga Frank Herbert. En plus de développer une série pour HBO Max centrée sur la confrérie Bene Gesserit, le réalisateur a manifesté son intérêt pour l’adaptation de « Messiah of Dune », le deuxième tome de la saga dans laquelle se clôt l’arc narratif de Paul Atreides.