Dune : qu’adviendra-t-il de la première en streaming

Depuis qu’il a été annoncé que Dune, le travail de Franck Herbert, serait de retour sur grand écran, les amateurs de science-fiction attendaient de voir à quoi cela ressemblerait. Après tout, le responsable de cette nouvelle version ne serait ni plus ni moins que Denis Villeneuve, l’un des réalisateurs avec le meilleur CV, avec des films comme Ennemi, Arrivée et Les prisonniers. De plus, il avait un casting du plus haut niveau.







Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Jason momoa et Javier Bardem ont été les principales figures de cette nouvelle version de Dune. Ce qui devait à l’origine être une première convenue pour 2020, a dû être reporté en raison de la pandémie. Suite à la restructuration de la stratégie commerciale de Photos de Warner Bros., il y a eu une polémique avec Légendaire, le producteur principal du film, et Villeneuve.

Voyant les conditions dans lesquelles les cinémas du monde entier avaient rouvert, le studio a opté pour une disposition hybride. Cela impliquait que le film ait été vu à la fois dans les salles et via la toute nouvelle plate-forme, HBO Max. Le premier titre à avoir fait cette tournée était Wonder Woman 1984Et la polémique ne s’est pas fait attendre : les réalisateurs ne voulaient pas que leurs films n’aient pas une vitrine de taille dans les salles.

L’avis de Denis Villeneuve

L’un des principaux détracteurs du mécanisme hybride des premières a été Christophe Nolan, ce qui a forcé le studio à sortir Principe dans les chambres. Tel était le différend que son prochain film sera le premier en 20 ans qu’il ne distribue pas Photos de Warner Bros. et les droits seront pour Images universelles. Denis Villeneuve Il était si peu d’accord avec cette position et l’a publiquement remise en question, avec certains acteurs de Dune, Quoi Chalamet qui a été présenté dans Saturday Night Live avec un sweat Légendaire.

Villeneuve travaille déjà sur une suite et elle mettra en vedette Zendaya.



Cependant, Villeneuve semble avoir changé d’avis et ses dernières déclarations étaient moins belliqueuses envers Photos de Warner Bros.. Pour le réalisateur « L’ennemi c’est la pandémie » et il ne désapprouve plus la première hybride de Dune. Aux États-Unis, le lancement aura lieu simultanément dans les salles et à travers HBO Max. Que va-t-il se passer en Amérique latine ? Comme pour tous les titres précédents, malheureusement, la politique de sortie hybride ne s’applique pas dans la région et les fans devront attendre environ 40 jours pour le voir à travers le Diffusion.