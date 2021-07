« Dune » présente son incroyable casting avec de nouvelles affiches individuelles

Pendant des décennies, les fans de l’écrivain Frank Herbert ont considéré « Dune », son roman le plus acclamé, non seulement un véritable incontournable de la science-fiction, mais aussi un « impossible à adapter au cinéma ». Surtout après les vains efforts du cinéaste chilien Alejandro Jodorowski et les résultats désastreux avec l’adaptation de 1984 par David Lynch.

Malgré ce bilan lamentable, Denis Villeneuve verra enfin son adaptation sortir en octobre prochain après que le film ait été retardé d’une année entière en raison de la pandémie. Le film présente une distribution multi-stars dont les dirigeants de Warner Bros semblent si fiers qu’ils ont décidé de publier des affiches individuelles impressionnantes.

Dans « Dune », Chalamet incarnera Paul Atréides, fils du duc Leto Atréides de la planète Caladan (interprété par Oscar Isaac). La noble maison des Atréides quitte leur demeure parce que l’Empereur Galactique leur a assigné comme demeure la planète Arrakis, une dune désertique colossale qui contient parmi son sable une substance connue sous le nom de « L’Épice », qui donne des pouvoirs spéciaux à qui que ce soit. consommer.

Aux côtés de Chalamet et Isaac, le film sera agrémenté des apparitions de Rebecca Ferguson dans le rôle de Lady Jessica Atreides, épouse de Leto et mère de Paul, tandis que Zendaya incarnera Chani, membre des peuples libres d’Arrakis. Les rejoindront Chang Chen, Dave Bautista, Javier Bardem, Jason Momoa et Stellan Skarsgard, qui incarne l’abominable Baron Harkonnen, ennemi juré de la Maison Atreides.

En raison de la longueur du roman, Denis Villeneuve a précisé que ce film n’adaptera que la première moitié des événements survenus dans l’œuvre de Frank Herbert. Bien qu’il dispose déjà d’un traitement pour sa poursuite, le succès du film déterminera si Warner Bros poursuivra ou non le projet. « Dune » a actuellement une date de sortie prévue pour le 1er octobre.