Dune: Part Two Synopsis officiel et liste des acteurs dévoilés

Filmer sur Dune : deuxième partie est maintenant en cours, et avec lui de nouveaux détails, y compris un synopsis et une liste de distribution confirmée. Fabrication sur le Dune La suite a commencé plus tôt ce mois-ci, le pré-tournage ayant lieu à Altivole, en Italie, tandis que la photographie principale a maintenant commencé à Budapest, en Hongrie. Vous pouvez voir le synopsis officiel de Warner Bros. et Legendary pour Dune : deuxième partie (via Variété) ci-dessous.

«Ce film de suivi explorera le voyage mythique de Paul Atreides alors qu’il s’unit à Chani et aux Fremen alors qu’il était sur le chemin de la vengeance contre les conspirateurs qui ont détruit sa famille. Confronté à un choix entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers connu, il s’efforce d’empêcher un avenir terrible que lui seul peut prévoir.

Avec Dune : première partie jeter les bases dans son récit de la première moitié du roman source séminal, le monde complexe de Dune a maintenant été expliqué et établi, permettant Dune : deuxième partie et Paul Atreides pour se lancer dans la quête épique de la vengeance.

Le grand ensemble pour Dune : deuxième partie a également été confirmé. Y compris plusieurs nouveaux ajouts à la liste A. La Dune La suite sera à nouveau dirigée par Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides, qui sera rejoint par plusieurs visages familiers tels que Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling et Stephen McKinley Henderson. Il est également maintenant confirmé que Dune : deuxième partie ajouterai Midsommar et Veuve noire vedette Florence Pugh, Elvis l’acteur Austin Butler, l’icône hollywoodienne Christopher Walken, Crimes du futur Léa Seydoux, et enfin l’actrice suisse Souheila Yacoub.

Dune : deuxième partie verra également le retour du réalisateur Denis Villeneuve aux commandes aux côtés du directeur de la photographie Greig Fraser, de la costumière Jacqueline West, du maquilleur, coiffeur et prothésiste Donald Mowat, du compositeur Hans Zimmer, du chef décorateur Patrice Vermette, du monteur Joe Walker, du superviseur des effets visuels Paul Lambert et des effets spéciaux superviseur Gerd Nefzer.

Dune : deuxième partie Présentera beaucoup plus de Zendaya

Images de Warner Bros.

Alors que le synopsis place Paul et sa mission messianique en son centre, le réalisateur Denis Villeneuve a révélé que Dune : deuxième partie mettra en vedette un rôle beaucoup plus important pour la femme Fremen de Zendaya, Chani. « Pour Zendaya, je dirai que la première partie était une promesse », a déclaré le cinéaste à propos du rôle de Zendaya dans la suite. « Je sais que nous l’avons aperçue dans la première partie, mais dans la deuxième partie, elle aura un rôle important. Nous suivrons Timothée [Chalamet] et Zendaya dans leurs aventures dans le désert. C’est ce qui m’a le plus enthousiasmé à l’idée de retourner à Arrakis, c’est de passer à nouveau du temps avec ces personnages.





Villeneuve est même allé jusqu’à décrire Chani comme le protagoniste de l’histoire dans Dune : deuxième partie en disant : « J’ai hâte de tourner la deuxième partie de Dune pour obtenir [Timothée Chalamet and Zendaya] retour ensemble. Sachant que dans le prochain chapitre Zendaya sera le protagoniste de l’histoire. »

Après avoir été retardé d’une date de sortie initiale du 20 octobre 2023, Dune : deuxième partie devrait maintenant sortir le 17 novembre 2023.