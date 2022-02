Dune: Part 2 commencera le tournage à l’été de cette année.

la bande de Denis Villeneuve est prêt à recevoir sa suite, eh bien » Dune : Deuxième partie » pourrait commencer à enregistrer plus tôt que prévu. Selon les propres mots de Villeneuve, »Dune 2 » Il commencera à enregistrer à la fin de l’été cette année. Juste après que la première partie a fait ses débuts dans les salles et est sortie sur HBO Max, Images Légendaires a confirmé que la suite était déjà un fait. Cependant, son réalisateur avait précédemment déclaré que le tournage commencerait à l’automne 2022, on peut donc voir que la production du film commencera plus tôt.

« Nous sommes censés tourner à la fin de l’été », a déclaré Villeneuve en entrevue. « Je dirai que l’histoire est surtout conçue. Ce qui nous aide en ce moment, c’est que c’est la première fois que je revisite un univers. Donc je travaille avec la même équipe, tout le monde sait quoi faire, on sait ce qui va se passer. Le film va être plus difficile, mais nous savons où nous allons. Et le scénario est écrit. Je suis donc confiant. Franchement, la seule grande inconnue pour moi en ce moment est la pandémie.

Bien que je ne sache rien de l’essentiel du film, cette deuxième partie se concentrera sur la famille Harkonnen, ainsi que sur le personnage de Feyd-Rautha, apparu pour la première fois dans l’adaptation de David Lynch à partir de 1984.

« Lorsque vous adaptez un film, vous devez prendre des décisions audacieuses pour donner vie aux choses », a déclaré le scénariste-réalisateur. « Je pense que c’était la meilleure façon de présenter ce monde à un large public. Maintenant, dans la suite, je veux avoir plus de flexibilité, et nous pourrons approfondir un peu certains de ces détails. Il y aura quelques nouveaux personnages introduits dans la deuxième partie, et une décision que j’ai prise très tôt était que cette première partie serait plus sur Paul Atreides et le Bene Gesserit, et son expérience d’être en contact avec une culture différente pour la première fois,’ ‘ il a dit.

En outre, le directeur a déclaré qu’en dehors de » Dune : Deuxième partie », est déjà intéressé à continuer avec une troisième partie, bien qu’actuellement il ne se concentre que sur la seconde. « Je veux juste le vivre, être présent à chaque instant. Quand je tourne un film, je le tourne comme tous mes films, comme si c’était le dernier. Je ferai de même avec la deuxième partie », a-t-il déclaré. conclu.