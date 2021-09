Dune ouvre fort au box-office international avec 36 millions de dollars

Dune, la prochaine adaptation du roman classique de Frank Herbert, a commencé sa course au box-office international et a fait ses débuts en force avec 35,8 millions de dollars collectés sur 24 marchés étrangers. Compte tenu de toutes les circonstances actuelles, c’est un bon début pour la sortie en salles du film avant ses débuts aux États-Unis le mois prochain.

Dune est réalisé par Denis Villeneuve et met en vedette Timothée Chalamet, Dave Bautista, Zendaya et Oscar Isaac. Selon Variété, Dune est devenu le film numéro un sur la plupart des marchés et « a eu la plus forte participation en Russie avec 7,6 millions de dollars sur 2 100 écrans, suivi par la France (7,5 millions de dollars sur 892 écrans), l’Allemagne (4,9 millions de dollars sur 900 écrans) et l’Italie (2,6 millions de dollars sur 740 écrans). » Beaucoup voulaient également voir ce film extravagant sur le plus grand écran possible car « Imax a représenté 3,6 millions de dollars des ventes de billets de ce week-end », soit environ 10 % des revenus totaux du box-office du film.

De nombreuses restrictions sont encore en place dans de nombreux pays en raison de la pandémie qui Dunele box-office de va devoir surmonter. Dans des pays comme la France, l’Allemagne et l’Italie, les spectateurs doivent présenter une preuve de vaccination pour pouvoir y assister. Certains pays comme la Corée du Sud et l’Australie ont placé les citoyens sous des verrous beaucoup plus stricts qui les empêchent d’aller au cinéma.

Un grand marché d’outre-mer qui aidera DuneLe box-office de s est la Chine et le film a réussi à décrocher une date de sortie dans le pays. De nombreux films hollywoodiens, dont Shang-Chi et la légende des dix anneaux, n’ont pas été diffusés en salles en Chine. Dune fera ses débuts en Chine le 22 octobre, le même jour qu’aux États-Unis.

Aux Etats-Unis, DuneLe box-office pourrait en souffrir car le film fera ses débuts sur HBO Max en même temps que les cinémas. Villeneuve accepte la décision hybride, cependant, il croit toujours Dune doit être vu dans un théâtre comme, selon lui, regarder Dune à la maison, c’est comme conduire « un hors-bord dans votre baignoire ». D’autres films comme La brigade suicide et Space Jam : un nouvel héritage ont vu la décision de HBO Max directement réduire leur succès au box-office. De plus, le piratage est toujours un problème, surtout avec un film qui sort en streaming le même jour que les salles.

Cependant, Dune a un énorme pouvoir de star et peut-être que son échelle incroyablement épique encouragera les gens à aller le voir dans les théâtres. Pourtant, tout le monde n’est pas encore à l’aise pour retourner au cinéma.

Dans d’autres nouvelles du box-office, Shang-Chi continue de faire remarquablement bien au box-office compte tenu de la situation actuelle, tirant 20,3 millions de dollars de 43 territoires d’outre-mer. Le film de super-héros Marvel, avec Simu Liu, atteint désormais un total mondial de 320 millions de dollars, ce qui en fait le quatrième film le plus rentable de l’année à ce jour.

Octobre lui-même est un mois bondé dans les cinémas avec de nombreux films tels que Venom : qu’il y ait un carnage, Pas le temps de mourir, Halloween tue, et celui d’Edgar Wright La nuit dernière à Soho. Dune sera un autre parmi cette foule, mais le niveau de battage médiatique est extrêmement élevé. Dune reçoit déjà d’excellentes critiques, il sera donc sur les listes de surveillance de nombreuses personnes en ce qui concerne les États-Unis. Cette nouvelle est née chez Variety.

Sujets : Dune, Billetterie