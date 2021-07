Dune obtient trois albums de bandes originales du compositeur primé Hans Zimmer

WaterTower Music a annoncé la sortie prochaine de trois bandes originales distinctes pour le prochain film de Warner Bros. Pictures et Legendary Pictures Dune. Les bandes sonores sont composées par Hans Zimmer, le compositeur primé aux Oscars et aux Grammy Awards qui est surtout connu pour ses musiques de film telles que Début, Interstellaire, Le Chevalier Noir, Le roi Lion, et le pirates des Caraïbes cinéma.

Le calendrier des sorties de l’album a également été annoncé. Le 3 septembre verra la sortie du premier album intitulé The Dune Carnet de croquis (Musique de la bande originale). Selon Businesswire, cet album sera « composé d’explorations musicales étendues et immersives de la Dune musique de film. » L’album sortira en versions standard et Dolby Atmos, marquant la première fois qu’une partition de Zimmer est publiée dans le style de son Dolby Atmos.

Le 17 septembre apporte la sortie de Dune (Bande originale du film), avec la partition et les thèmes de Zimmer pour Dune. Celui-ci sera également publié au format standard et Dolby Atmos.

Dans la perspective de sortir un album en Dolby Atmos, Hans Zimmer a déclaré: « J’ai été inspiré pour regarder cette musique d’une manière différente et pour emmener le public dans un voyage au-delà du film. Pour mettre pleinement en valeur ces sons uniques et cette bande originale, j’ai pensé qu’elle devait être disponible via une technologie immersive qui utilise l’espace audio. Il a donc été décidé de le livrer en Dolby Atmos. «

Le troisième album, intitulé The Art and Soul of Dune, sortira le 22 octobre. Cet album est la bande originale du livre du même nom de Dunela productrice exécutive de Tanya Lapointe et « offre un aperçu et une exploration sans précédent du film ». La musique plongera les lecteurs dans leur aventure à travers ce livre.

Dune est réalisé par Denis Villeneuve, un réalisateur avec qui Zimmer a travaillé dans le passé, plus récemment sur une autre épopée de science-fiction, Coureur de lames 2049. Villeneuve savait que Zimmer était le choix parfait pour composer la partition de Dune.

« Nous avons convenu que la musique devait avoir une spiritualité… une qualité sanctifiée », a déclaré Villeneuve. « Quelque chose qui élèverait l’âme et aurait l’effet que seule la musique sacrée peut produire. Et je crois que c’est fermement présent dans la partition de Hans. »

Zimmer a qualifié Villeneuve de « l’un des plus grands » et décrit son enthousiasme à l’idée de collaborer avec lui sur ce projet. Zimmer a l’habitude de travailler sur plusieurs films pour le même réalisateur car il a composé plusieurs musiques pour des films réalisés par Christopher Nolan.

« J’adore travailler avec Denis. Il a une imagination incroyable et offre tellement de cœur et d’âme dans la complexité de faire un film de cette ampleur, et notre esthétique est très comparable », a expliqué Zimmer. « Dune a toujours été très proche de nos deux cœurs. La tâche était de comprendre comment nous allions interpréter quelque chose que nous aimions et admirions vraiment, et d’inviter le public à venir vivre sa propre expérience personnelle. C’était, pour nous, la raison de faire ce film. »

Pour ceux qui recherchent un avant-goût de la partition de Zimmer, WaterTower Music a sorti deux morceaux des prochains albums, « Paul’s Dream » et « Ripples in the Sand ». Nous pourrons tous écouter la partition en regardant Dune lors de sa sortie le 22 octobre dans les salles et sur HBO Max.

Sujets : Dune