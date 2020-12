« Dune »: les producteurs intenteraient une action en justice s’il était diffusé directement en streaming

La maison de production « Divertissement légendaire« , Responsable des gros blockbusters sur le point de sortir en tant que »Dune« de Denis Villeneuve, selon certains rapports, ils menaceraient de intenter une action en justice si le film n’avait pas de sortie solo initiale pour les cinémas.

Selon Deadline, c’est l’entreprise qui a fourni 75% du budget de production, affirmant avoir été ignorée par Warner Bros, les distributeurs du film, au moment de prendre la décision de l’inclure parmi les premières qui auront un lancement simultané sur la plateforme de HBO Max.

Légendaire Je trouverais un moyen de me battre Warner Bros pour recevoir une compensation finale car ils n’auraient pas choisi de sortir le film sur le service de streaming si tôt.

Le film avait une première prévue le 18 décembre, mais la situation actuelle avec la pandémie obligerait les distributeurs à déplacer la date d’un an, jusqu’au 1er octobre 2021.

La décision de Warner à propos de sa nouvelle stratégie de sortie pour 2021 serait l’un des cinéastes comme Christopher Nolan, Judd Apatow, Patty Jenkins et Denis Villeneuve ils s’exprimeraient publiquement devant différents médias pour être totalement contre.

Du 10 décembre au Variété, Villeneuve partagerait un essai dans lequel il assurait que la sédition derrière la nouvelle modalité dans la première de son film n’avait pas «l’amour du cinéma et du public» de la part des cadres Warner Bros. «Il s’agit de la survie du mammouth des télécommunications, qui porte une dette astronomique de plus de 150 milliards», a-t-il écrit.

Christopher Nolan appuierait la position de votre collègue en communiquant ce qui suit à Le Hollywood Reporter. « Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et les plus grandes stars de cinéma se sont couchés la nuit dernière en pensant qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming. »