Dune: le tournage de la deuxième partie pourrait commencer en 2022 et sera exclusif aux cinémas

Dune le réalisateur Denis Villeneuve célèbre la nouvelle Dune : deuxième partie a maintenant officiellement reçu le feu vert, le cinéaste révélant que la suite très attendue sera, espérons-le, prête à passer devant les caméras à l’automne 2022 … au plus tôt. Demandé si Dune 2 serait prêt à commencer à rouler au printemps, Villeneuve a répondu en riant en disant: « Non, c’est trop tôt. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Ce serait probablement plus vers l’automne, et même cela serait rapide. «

Alors que Villeneuve est bien sûr ravi d’avoir l’opportunité de continuer l’histoire de Paul Atréides, un peu comme Paul lui-même, le réalisateur a déjà commencé à ressentir la pression. Alors que la production a déjà une longueur d’avance, il reste encore beaucoup de travail à faire et Villeneuve est désespéré de commencer le tournage dès que cela est humainement possible.

« C’est une nouvelle fantastique, mais c’est aussi une sorte de fardeau. La bonne nouvelle est qu’une grande partie du travail a déjà été fait concernant la conception, le casting, les lieux et l’écriture. Nous ne partons donc pas de zéro. Ce n’est pas une longue période du temps, mais je vais essayer de relever ce défi parce qu’il est important pour moi que le public voie la deuxième partie le plus tôt possible. Ce n’est pas une suite où c’est un autre épisode ou une autre histoire avec les mêmes personnages. Il a en fait une continuité directe avec le premier film. C’est la deuxième partie du grand et énorme film que j’essaie de faire. Alors le plus tôt sera le mieux.

En plus d’être déterminé à faire tourner les caméras rapidement, il y a un autre Dune 2 élément sur lequel Villeneuve est catégorique – une sortie en salles exclusive. Contrairement au premier Dune, qui faisait partie de Warner Bros.’ HBO Max simultané et stratégie de sortie en salles, Villeneuve a maintenant déclaré que la deuxième partie ne sortira que sur grand écran et que cela était essentiel pour assurer son retour pour la suite.

« Pour moi, c’était une condition non négociable. J’adore le streaming. J’utilise le streaming tout le temps. Mais je pense toujours que les films contemporains doivent avoir leur chance. Tous les films doivent passer du temps dans les salles. L’expérience théâtrale est au cœur même du langage cinématographique pour moi. »

L’annonce que Dune : deuxième partie va officiellement de l’avant est venu avec un grand soupir de soulagement de la part des créatifs impliqués et du public qui se sont maintenant baignés dans la portée épique de Dune : première partie. Grâce au premier film qui a rapporté 223,2 millions de dollars dans le monde contre un budget de production de 165 millions de dollars jusqu’à présent, le studio souhaite maintenant que Villeneuve complète sa vision.

« Legendary est heureux d’aller de l’avant avec Dune : deuxième partie… encore une fois basé sur les livres étonnants écrits par Frank Herbert », a déclaré le studio Legendary dans un communiqué. « Nous ne serions pas arrivés à ce point sans la vision extraordinaire de Denis et le travail incroyable de son équipe talentueuse, les scénaristes, notre casting stellaire, nos partenaires chez Warner Bros., et bien sûr les fans ! Voici plus de Dune. »

Dune : deuxième partie devrait sortir dans les salles de cinéma le 20 octobre 2023. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

