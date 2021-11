Dune: le tournage de la deuxième partie aurait commencé à l’été 2022

Suite à la sortie récente du premier opus, Dune : deuxième partie pourrait commencer le tournage à l’été de l’année prochaine, selon les rapports. La suite très attendue de l’épopée de science-fiction du réalisateur Denis Villeneuve devrait être présentée devant les caméras le 18 juillet 2022, ce qui devrait laisser à la production suffisamment de temps pour terminer le projet bien avant sa date de sortie en octobre 2023.

Le producteur de #Dune La partie 2 vient de révéler qu’ils commenceront le tournage le 18 juillet 2022. pic.twitter.com/Ul21wYIvJs – Josh Encinias (@joshencinias) 7 novembre 2021

Bien que deux années entières puissent sembler longues à attendre Dune : deuxième partie, pour l’instant, il suffit de savoir que Villeneuve finira sa saga, car cela n’a pas toujours été une garantie. Le réalisateur avait initialement voulu filmer les deux parties de Dune dos à dos, mais malheureusement, ces plans ont été annulés par Warner Bros. (sans doute en raison de diverses préoccupations financières). Heureusement, tout s’est plutôt bien passé pour Villeneuve et son adaptation de l’œuvre phare de Frank Herbert, avec Dune : première partie ayant reçu les éloges de la majorité des critiques, ainsi que gagner 330,4 millions de dollars dans le monde sur un budget de production de 165 millions de dollars.

Avec un casting de stars comprenant Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa et Javier Bardem, Dune projette le public dans un avenir lointain, alors que le duc Leto Atreides accepte la gestion de la dangereuse planète désertique Arrakis, la seule source de la substance la plus précieuse de l’univers, « le mélange », alias « l’épice ». Bien que Leto sache que l’opportunité est un piège complexe tendu par ses ennemis, il emmène sa concubine Lady Jessica, son jeune fils et héritier Paul, et ses conseillers les plus fiables à Arrakis, où une trahison amère conduit Paul et Jessica aux Fremen, natifs d’Arrakis qui vivre dans le désert profond.

Obtenir le feu vert Dune : deuxième partie a même inspiré Denis Villeneuve à dévoiler ses plans pour un projet de trilogie. Alors que le deuxième film vient tout juste d’être confirmé après une grande hésitation nerveuse, grâce au box-office et aux résultats critiques, le cinéaste est clairement confiant en disant: « J’ai toujours envisagé trois films. Ce n’est pas que je veuille faire une franchise, mais c’est Dune, et Dune est une histoire énorme. Pour l’honorer, je pense que vous auriez besoin d’au moins trois films. » Poursuivant, il a révélé son désir de voir l’évolution de Paul Atreides en disant: « Ce serait le rêve. Suivre Paul Atreides et son arc complet serait bien. »

Alors que l’intrigue pour Dune : deuxième partie est en grande partie inconnu, à moins que vous n’ayez lu le livre bien sûr, Villeneuve a taquiné le ton de la suite, la décrivant comme étant « beaucoup plus amusante » maintenant que les bases du monde complexe ont été posées. « La différence est juste que Dune : première partie, bien sûr, est comme une introduction à un monde où nous expliquons qui est qui, qui fait quoi et quelle est la technologie ? Quelle est la culture ici ? », a expliqué Villeneuve. « Le deuxième film, je pense, sera l’occasion de s’amuser beaucoup plus. D’une certaine manière, ce sera plus cinématographique. C’est ce que je peux dire. »

La première Dune a été présenté en première au 78e Festival international du film de Venise le 3 septembre 2021, avec Warner Bros. Pictures le sortant en salles en 2D, 3D et IMAX à l’échelle internationale le 15 septembre 2021. Le film est sorti simultanément en salles et en streaming sur HBO Max le 22 octobre, 2021. Dune : deuxième partie en attendant, devrait sortir le 20 octobre 2023. Cela nous vient de Josh Encinias.

