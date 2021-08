Dune le temps du film révélé, vous pourriez avoir besoin de deux popcorns

Dune est l’un des films les plus attendus qui sortira dans la seconde moitié de 2021. La bande-annonce promet un film à l’échelle épique qui mélange des éléments de science-fiction et de fantaisie. Certains l’ont même appelé « le Seigneur des Anneaux dans l’espace. » Cependant, il n’aura pas le temps d’exécution de le Seigneur des Anneaux en tant que réalisateur Denis Villeneuve a confirmé que le temps d’exécution de Dunesera de 155 minutes (2 heures et 35 minutes).

Dans une entrevue avec le journal québécois La Presse, Villenueve a expliqué combien de temps le film durerait réellement et a confirmé la durée d’exécution. Il a mentionné qu’il y a une tonne de séquences que lui et le monteur Joe Walker ont coupées qui pourraient se retrouver dans une coupe de réalisateur.

« C’est vrai que si Joe [Walker] et j’avais lâché prise, on aurait pu faire une version de plusieurs heures car j’ai beaucoup tourné », a déclaré Villeneuve. « Mais la version finale est vraiment celle qui se retrouve à l’écran. Je n’ai jamais fait de montage d’un réalisateur sur aucun de mes films. »

Cela fait Dune le deuxième plus long film de Villeneuve ; 2 minutes avant Les prisonniers et neuf minutes de moins que Coureur de lames 2049. Villeneuve n’est pas étranger à la réalisation de longs métrages, mais d’après ses antécédents, ce n’est généralement pas un problème. Cela signifie également que Dune dure presque 20 minutes de plus que l’adaptation de David Lynch de 1984.

Dune est présenté en première dans les salles sur HBO Max le 22 octobre. En plus d’avoir un grand réalisateur qui s’y rattache, il a un casting formidable. Le casting comprend Timothee Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Jason Momoa, Dave Bautista, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, David Dastmalchian, Javier Bardem et Stellan Skarsgard. Il comportera également une bande originale de Hans Zimmer.

Bien que la durée puisse décourager certains, elle sera également sur HBO Max, ce qui signifie que de nombreuses personnes pourraient choisir de regarder cela à la maison à leur propre rythme. Villeneuve a partagé son mécontentement face à la décision de Warner Bros de le diffuser sur HBO Max et il a récemment partagé une fois de plus son mécontentement.

Dans une interview accordée à Total Film, Villeneuve dit comprendre comment la pandémie a affecté l’expérience théâtrale. Cependant, il compare également regarder Dune à la maison à conduire « un hors-bord dans votre baignoire ».

« Tout d’abord, l’ennemi du cinéma, c’est la pandémie. C’est ça. Nous comprenons que l’industrie du cinéma est sous une pression énorme en ce moment », a déclaré Villeneuve. « C’est ce que je reçois. La façon dont cela s’est passé, je ne suis toujours pas content. Franchement, à regarder Dune à la télévision, la meilleure façon que je puisse comparer est de conduire un hors-bord dans votre baignoire. Pour moi, c’est ridicule. C’est un film qui a été réalisé en hommage à l’expérience sur grand écran. »

Villeneuve n’est pas la seule personne à avoir ressenti cela à propos de la décision HBO Max. Lorsque Warner Bros. a annoncé cette décision pour la première fois, l’un des dissidents les plus virulents était Christopher Nolan. de Nolan Principe a fini par faire ses débuts uniquement dans les théâtres et a fini par être largement sous-performant. Cependant, l’expérience de voir Principe dans un théâtre est radicalement différent de le regarder à la maison.

Dune semble être un film destiné aux salles de cinéma. L’échelle massive de tout, des visuels à la musique, sera mieux jouée sur un grand écran avec un son incroyable. Cependant, avec la pandémie et la longue durée d’exécution maintenant confirmée, il est difficile de prédire comment Dune se comportera au box-office. Cela vient de Collider.

