Dune : l’acteur de la version 1984 qui veut faire une apparition dans la suite

Une figure de l’adaptation de David Lynch souhaite collaborer avec Denis Villeneuve dans le second volet. C’est ce que l’on sait jusqu’ici en production avec Timothée Chalamet et Zendaya.

©Warner Bros.Timothée Chalamet et Rebecca Ferguson jouent dans Dune.

Le compte à rebours a commencé pour le Prix ​​Oscar. Le 27 mars, nous verrons les grands candidats en lice pour le poste à la Meilleur film au Dolby Theatre de Los Angeles. Parmi les nominés, se démarque dunesl’un des grands blockbusters de 2021 qui -en plus d’être prêt à être livré- pense déjà à ses suites comme une franchise pour les années à venir.

Comme c’est le cas avec ces films qui éblouissent, personne ne veut être à l’écart du succès. Et maintenant que cette nouvelle adaptation du roman éponyme de 1965 par Franck Herbert est tombé entre les mains de Denis VilleneuveMême un acteur de la version 1984 de David Lynch veut se joindre. Il s’agit de Kyle Mac Lachlanqui a joué Paul Atréides pour la première fois au cinéma.

Ce rôle occupe maintenant Timothée Chalametqui s’accompagne de Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista, Zendaya, Jason Momoa et Javier Bardem, entre autres. Mais sera-t-il possible de l’inclure ? Aura-t-il son propre rôle ou sera-ce juste un caméo ? En dialogue avec ComicBook, l’acteur a réaffirmé sa volonté de faire partie du projet dont le scénario est déjà en cours.

« Je pense que ça dépend totalement de Denis et de ce qu’il veut fairefait remarquer MacLachlan. C’est que la deuxième partie est déjà un fait, comme l’a confirmé Legendary Pictures, qui assure que sa première est prévue pour Octobre 2023. L’acteur a poursuivi: « J’ai vu votre film, il était super, j’ai bien aimé. J’ai eu un énorme sentiment de nostalgiePour être honnête, regarder certaines des images et me souvenir des choses que j’ai faites avec notre casting en 1983”.

Le protagoniste de l’adaptation de David Lynch était plus que disposé à rejoindre le long métrage en guise de clin d’œil aux fidèles disciples de Frank Herbert. « C’était un voyage dans le passé pour moi, mais j’ai vraiment apprécié et qui sait ? Qui sait ce que Denis Villeneuve peut avoir dans sa manche pour son prochain film ?”.

