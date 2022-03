Dune : la deuxième partie sera le plus gros défi de la carrière de Denis Villeneuve

En ce qui concerne les films fantastiques de science-fiction épiques récents sur grand écran, Dune est de loin le plus ambitieux d’entre eux, et malgré son budget colossal, le film a été un succès suffisant pour que les réalisateurs Denis Villeneuve puissent réaliser son souhait de continuer l’histoire dans Dune : deuxième partie. La puissance de Dune est capturé par ses 10 nominations aux Oscars, dont une pour le meilleur film mais pas pour le meilleur réalisateur, et nous découvrirons dimanche soir le succès du film en termes de récompenses. Pour Villeneuve, cependant, il semble qu’il a beaucoup plus à donner quand il s’agit de Dune : deuxième partiequ’il a récemment qualifié de « plus grand défi » de sa carrière.

Contrairement à la précédente adaptation de Dune de David Lynch en 1984, qui a condensé le roman massif de Frank Herbert en un seul film et bombardé au box-office, Villeneuve a initialement divisé le livre en deux films. Bien qu’il n’y ait aucune garantie que le réalisateur arriverait à faire le deuxième chapitre, comme de nombreuses entreprises similaires de ces dernières années comme L’informatique de Stephen King, au moment de la sortie du film, il était clair que la deuxième partie entrerait bientôt en production. Pour cette raison, une grande partie du travail de préparation a déjà été effectuée sur Dune : deuxième partie, qui verra le retour de nombreux acteurs du premier film.

S’adressant à ET Canada, Villeneuve a expliqué que pour lui, dès la fin de la cérémonie des Oscars, il reviendra travailler sur la suite, qui, a-t-il promis, sera «encore plus complexe que la première partie». Le réalisateur a déclaré :





« Ça va être intense. Je suis en préparation en ce moment. Lundi matin, dès qu’on quittera Los Angeles, ce sera pour commencer la préparation. Je ne peux rien dire sur le film – je n’aime pas parler des projets pendant que je les fais – mais ce sera probablement le plus grand défi de ma carrière, encore une fois, parce que c’est encore plus complexe que la première partie. »

Dune: la deuxième partie élargira les rôles d’un certain nombre de personnages du premier film





Quand cela vient à Dune : deuxième partie, de nombreux personnages apparus dans le premier film bénéficieront de plus de temps d’écran et de scénarios élargis dans la deuxième partie. Cela inclut des rôles plus importants pour Javier Bardem et Zendaya, dont l’histoire avec Paul Atreides, jouée par Timothée Chalamet, sera une partie dominante de l’intrigue du nouveau film.

« Pour Zendaya, je dirai que la première partie était une promesse. Je sais qu’on l’a aperçue dans la première partie, mais dans la deuxième partie, elle aura un rôle prépondérant. Nous suivrons Timothée et Zendaya dans leurs aventures dans le C’est ce qui m’a le plus enthousiasmé à l’idée de retourner à Arrakis, c’est de passer à nouveau du temps avec ces personnages », a déclaré Villeneuve. Variété plus tôt cette année.

Tandis que Dune n’est pas sorti indemne des critiques, Villeneuve espère que Dune : deuxième partie ne sera pas le dernier film de la franchise, car il a déjà taquiné qu’il voulait suivre son Dune films avec le deuxième livre de la série, Messiah. Bien que cela nécessitera certainement Dune : deuxième partie pour montrer une croissance du nombre d’audience par rapport à son prédécesseur, nous sommes encore à plus d’un an de découvrir si un troisième film est sur les cartes ou non après Dune : deuxième partie sorties en octobre 2023.





