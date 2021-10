Dune Helmer Denis Villeneuve aimerait « profondément » faire un film de James Bond

Réalisateur Denis Villeneuve espère qu’il sera celui qui redémarrera James Bond après la récente sortie de Daniel Craig de la franchise. Après une longue attente et plusieurs retards de date de sortie, Pas le temps de mourir a finalement fait son chemin dans les cinémas, mettant fin à la tournée de 5 films de Craig en tant qu’agent 007. La franchise continuera sans aucun doute avec un nouvel acteur dans le rôle à un moment donné, mais il n’y a aucun plan actif pour le moment pour développer Lien 26.

Cette semaine, Villeneuve est passé sur MTV Heureux Triste Confus Podcast. Les Dune réalisateur a évoqué son désir de réaliser un James Bond film, notant qu’il a été fan du personnage toute sa vie. Le cinéaste admet qu’il serait difficile de redémarrer la série après la performance de Craig, mais le superfan de Bond espère néanmoins avoir l’opportunité un jour. Comme le Coureur de lames 2049 Helmer a expliqué lorsqu’on lui a demandé s’il ferait un film de Bond :

« Franchement, la réponse serait un énorme oui. J’aimerais profondément un jour faire un film de James Bond. C’est un personnage avec lequel je suis depuis mon enfance. J’ai une énorme affection pour Bond. Ce serait un grand défi pour essayer de le redémarrer après ce que Daniel a fait. Ce que Daniel Craig a apporté à Bond était si unique et fort et honnêtement incomparable. C’est le James Bond ultime. J’ai hâte de voir le film de Cary. Je suis très excité. Je suis l’un des plus grands fans de Bond. Je ne sais pas si une telle chose arriverait, mais ce serait un privilège. Ce serait une pure joie cinématographique. «