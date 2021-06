Dune et le film des Sopranos retardé, Cry Macho de Clint Eastwood arrive en avance

Dune est l’un des films les plus attendus de l’année et marque la deuxième tentative d’Hollywood d’adapter le roman de science-fiction éponyme de Frank Herbert pour le grand écran. David Lynch a précédemment dirigé une adaptation polarisante du roman en 1984. Après avoir été retardé par rapport à sa date de sortie initiale en décembre 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, Dune devait sortir cet automne, mais il semble que les fans devront attendre un peu plus longtemps.

Dune sortira désormais le 22 octobre 2021, trois semaines après sa date de sortie initiale du 1er octobre. Dune n’est pas le seul film que Warner Bros. a changé. Les Sopranos préquelle Les nombreux saints de Newark et Clint Eastwood pleurer macho ont également remanié leurs dates de sortie. leEscouade Suicide et La matrice 4 sortira toujours comme prévu.

Chez Clint Eastwood pleurer macho est en fait publié plus tôt que prévu. Il était auparavant prévu pour ses grands débuts le 22 octobre, mais deviendra plutôt l’un des prétendants à la saison des Oscars de l’automne, tombant dans les salles et sur HBO Max simultanément le 17 septembre. Les nombreux saints de Newark est retardé d’une semaine à la suite de la Dune jusqu’à la poussière. Nous devions le voir le 24 septembre. Il entrera désormais sur le marché le 1er octobre.

Dune fera sa première mondiale au Festival international du film de Venise en septembre. Warner Bros. parie gros sur le film dans l’espoir de Dune devenir un concurrent majeur dans la saison des récompenses. WB a adopté une approche similaire avec Joker en 2019, et cela a très bien payé. Si Dune s’avère être bon, le buzz généré chez VFF aidera sûrement ses chiffres au box-office et ses chances de remporter quelques prix. Le dernier film de Villeneuve Coureur de lames 2049 a obtenu des éloges de la part des critiques, mais s’est avéré être un raté au box-office.

Espérons que cela n’arrive pas à Dune car un échec au box-office signifiera que nous n’aurons jamais une autre adaptation du roman tant aimé. Villeneuve a dit que Dune n’adaptera que la première moitié du roman et comportera une fin cliffhanger. Une bande-annonce officielle captivante a été publiée en septembre dernier, et une nouvelle sera disponible à tout moment maintenant.

Dune peut être décrit comme « Le Seigneur des Anneaux dans l’Espace« . Le Dune saga présente une myriade de personnages, de planètes et de cultures. Voici le résumé de l’intrigue,

Le voyage d’un héros mythique et chargé d’émotion, Dune raconte l’histoire de Paul Atreides, un jeune homme brillant et doué né dans un grand destin au-delà de sa compréhension, qui doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et son peuple. Alors que les forces malveillantes explosent en conflit sur l’approvisionnement exclusif de la planète en la ressource la plus précieuse qui existe – une marchandise capable de libérer le plus grand potentiel de l’humanité – seuls ceux qui peuvent vaincre leur peur survivront.

Dune possède une distribution de stars composée de grands noms comme Oscar Isaac, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Dave Bautista, Zendaya, Stellan Skarsgård et Javier Bardem. Le nominé aux Oscars Timothée Chalamet incarne le rôle principal de Paul Atreidis.

Denis Villeneuve (Arrivée, Blade Runner 2049) réalise le film à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Jon Spaihts et Eric Roth. Hans Zimmer compose la musique de fond, et Greg Fraser (Le Mandalorien, Zero Dark Thirty) a occupé le poste de directeur de la photographie. Comme tous les films à venir de WB, Dune sortira toujours simultanément dans les salles et sur HBO Max. James Gunn et Villeneuve ont critiqué WB pour la décision mais semblent être revenus après Godzilla contre Kong et Combat mortel s’est avérée fructueuse. celui de Wes Anderson La dépêche française, avec également Timothée Chalamet sort le même jour que Dune. Restez connectés pour plus de nouvelles. Cette nouvelle arrive via Variety.

Sujets : Dune, Les nombreux saints de Newark, Cry Macho, Les Sopranos