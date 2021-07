Dune dévoile 8 affiches de personnages montrant le look de l’épopée à venir avec Zendaya

Après avoir été plusieurs fois repoussée, la commercialisation de Dune le film commence à monter en puissance.

Avec une date de sortie prévue le 22 octobre, il semble que l’épopée spatiale très attendue atteindra enfin les salles. Pour attirer les fans, le film a publié huit affiches de personnages qui nous donnent un aperçu de nombreux personnages principaux de l’histoire

New character posters for Denis Villeneuve’s #Dune pic.twitter.com/c6x8OEQVv0 — Films to Films 📽️🎬 (@FilmstoFilms_) July 19, 2021

Les huit affiches en question montrent Chani (joué par Zendaya) Paul Atreides (joué par Timothee Chalamet), Lady Jessica (joué par Rebecca Ferguson), Duke Leto Atreides (joué par Oscar Isaac), Duncan Idaho (joué par Jason Momoa), Gurney Halleck (joué par Josh Brolin), Stilgar (joué par Javier Bardem) et Baron Vladimir Harkonnen (joué par Stellan Skarsgard). Fait intéressant, quelques personnages majeurs n’étaient pas inclus dans la programmation, notamment Glossu « Beast » Rabban (joué par Dave Bautista) et Piter de Vries (joué par David Dastmalchian). Leurs absences sont étranges compte tenu de leur importance dans d’autres Dune histoires. Ils deviennent également eux-mêmes des acteurs de premier plan, il aurait donc été logique de les inclure dans le marketing.

bien qu’il y ait eu quelques absences notables. La sortie des affiches est un bon signe pour les cinéphiles car elle indique la sortie imminente du film.

Les affiches de DUNE donnent aux fans un aperçu de l’esthétique du film

, qui a été écrit et réalisé par Denis Villeneuve (Coureur de lames 2049 et Arrivée). Son style est certainement unique et est magnifiquement affiché dans les affiches.

source https://twitter.com/FilmstoFilms_

Chaque affiche fait un excellent travail pour montrer les différentes manières et personnalités de chaque personnage, telles que l’hésitation de Paul et l’étrange corruption du baron. Villeneuve a déjà prouvé qu’il peut livrer un film de science-fiction magnifique et mémorable, et il semble qu’il le fera encore une fois. Et c’est juste dans les affiches !

Si le film ressemble en quelque sorte à ce que les nouvelles affiches de personnages impliquent, alors les fans vont profiter du spectacle.

Dune sera encore une autre adaptation du roman de 1965 du même nom écrit par Frank Herbert. Il se déroule dans un futur lointain dans l’espace et suit Paul Atréides alors qu’il navigue dans sa vie en tant que personnage puissant doté de capacités uniques. Le livre et les adaptations précédentes se déroulent presque exclusivement sur une planète désertique appelée Arrakis (d’où le titre), et présentent également des vers de sable géants qui sont au cœur de l’intrigue. Ce sera la troisième adaptation de Dune après un film de 1984 réalisé par David Lynch et une mini-série de 2000 diffusée sur Sci-Fi Channel.

De plus, Villenueve a exprimé son intention de faire une suite ainsi qu’une série de préquelles potentielles. Aucun de ces projets n’est encore entré en production.

Dune mettra en vedette un casting absolument empilé avec Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin, Zendaya, Javier Bardem, Stellan Skarsgard, Dave Bautista et David Dastmalchian.

Le film devait initialement sortir en salles le 20 novembre 2020, mais a été considérablement repoussé en raison de la pandémie. Cependant, il semble qu’il ait maintenant une date de sortie finale et concrète (en supposant que les cinémas ne ferment pas en cas de nouvelle épidémie).

Dune sortira officiellement en salles le 22 octobre 2021 et sera également diffusé sur HBO Max le même jour.