Dune : Denis Villeneuve s’est exprimé sur le rôle de Zendaya dans la suite

Le réalisateur du film avec Timothée Chalamet a expliqué s’il participera au second volet. Comment l’actrice d’Euphoria a-t-elle pu revenir sur l’histoire de Frank Herbert ?

© GettyZendaya a participé à Dune dans la peau de Chani.

L’un des films les plus attendus de 2021 était, sans aucun doute, dunes. La nouvelle adaptation du roman de science fiction écrit par Franck Herbert a généré une énorme attente avant sa première. Son réalisateur, sa distribution et son budget impressionnant sont quelques-uns des facteurs qui ont retenu l’attention des téléspectateurs qui se sont précipités pour le voir dans les salles du monde entier. Cependant, un détail a intrigué certains d’entre eux.

Ce film, qui a Denis Villeneuve diriger l’équipe, ce n’est qu’une première partie. En ce sens, il ne couvre que la moitié du roman et laisse tout pour une suite. Une fois le box-office accompagné -tant dans sa présentation officielle en salles que sur la plateforme de streaming hbo max– Warner Bros. a confirmé un deuxième livraison qui aura son tournage cette année et qui prévoit sa première pour 2023.

Pourquoi est-il si longtemps attendu ? Le film raconte l’histoire de Paul Atreides, l’héritier de la famille qui règne sur la planète désertique Arrakis.Une série de conflits l’oblige à s’engager dans une lutte de pouvoir et à s’échapper après le meurtre de son père. Ce n’est pas tout, car son casting est une vraie pépite. À travers elle défilent des personnages comme Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Javier Bardem et Jason Momoa.

Tous ont un développement intéressant tout au long Dunes : 1ère partie. Mais il y a un personnage qui en voulait plus et qui a indigné ceux qui s’attendaient à un rôle principal : chani. Il a été exécuté par Zendaya, qui a eu à peine quelques minutes à l’écran et cela l’a obligé à marcher sur le plateau pendant seulement cinq jours. Denis Villeneuve n’a pas cessé de donner son avis sur le sujet et de répondre à ceux qui attendaient plus de l’actrice de euphorie et Araignée–Homme.

« Pour Zendaya, je dirai que la première partie était une promesse. Je sais que nous l’avons aperçue dans la première partie, mais dans la deuxième partie aura un rôle de premier plan», a insisté le réalisateur de Dune to Variety. Alors qu’il se prépare pour un long tournage, il a précisé: « On suivra Timothée et Zendaya dans leurs aventures dans le désert. C’est ce qui me passionne le plus à l’idée de retourner à Arrakis : passer à nouveau du temps avec ces personnages.”.

