Dune décroche la première place au box-office du week-end avec 40,1 millions de dollars

L’adaptation tant attendue sur grand écran par Denis Villeneuve de l’épopée de science-fiction de Frank Herbert Dune a réussi à décrocher la première place au box-office de ce week-end. L’adaptation sur grand écran du roman de science-fiction emblématique de Frank Herbert a rapporté 40,1 millions de dollars au cours du week-end, ce qui est en bonne voie avec les premières estimations. Les débuts de 40,1 millions de dollars sont également Warner Bros. ‘ plus grande ouverture de l’ère pandémique, battant le précédent détenteur du record Godzilla contre Kong (30,1 millions de dollars). Outre-mer, où Dune est sorti sur certains marchés depuis des mois, a rassemblé un peu plus de 180 millions de dollars, portant le total mondial à 220,7 millions de dollars. L’objectif de Villeneuve depuis le début a été de faire un deuxième volet pour raconter toute l’histoire, bien qu’il ne soit pas clair si cela se produira pour le moment, en raison de la réponse quelque peu sourde au box-office.

Dune a coûté plus de 165 millions de dollars à produire, y compris une campagne de marketing agressive, de sorte que le box-office jouera un rôle majeur dans la capacité de Denis Villeneuve à réaliser sa vision pour un deuxième versement. En plus des cinémas, le film est également actuellement diffusé sur HBO Max, ce qui signifie que les chiffres de diffusion en continu devront également être impressionnants pour que Warner Bros. envisage de consacrer 150 millions de dollars supplémentaires à une suite. La présidente de WarnerMedia, Ann Sarnoff, a déclaré que les plans pour la suite seront basés sur « l’intégralité de ce que Dune peut faire pour l’entreprise, y compris HBO Max.

Ailleurs au box-office du week-end, Halloween tue est tombé au numéro deux avec 14,5 millions de dollars. Depuis ses débuts en salles la semaine dernière, la suite d’horreur a rapporté 90,9 millions de dollars, malgré les critiques négatives des fans de longue date de la franchise et des critiques. Pas le temps de mourir a pris la troisième position avec 11,8 millions de dollars, portant son total mondial à 525,6 millions de dollars. Sony Venom : qu’il y ait un carnage est arrivé au quatrième rang après avoir gagné 9,1 millions de dollars. Au moment d’écrire ces lignes, la suite a rapporté 352,4 millions de dollars dans le monde.

Comédie de science-fiction animée par ordinateur Ron a mal tourné a fait ses débuts au numéro cinq ce week-end après avoir encaissé 7,3 millions de dollars. Le film, qui présente les voix de Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Ed Helms, Justice Smith, Rob Delaney, Kylie Cantrall, Ricardo Hurtado et Olivia Colman, a reçu les éloges des critiques et des téléspectateurs. La famille Addams 2 est tombé au numéro six avec 4,3 millions de dollars. À ce jour, le film familial animé par ordinateur a rapporté 71,3 millions de dollars dans le monde depuis sa sortie en salles il y a quatre semaines. Le dernier duel a pris la septième position avec 2,1 millions de dollars.

Marvel Studios Shang-Chi et la légende des dix anneaux est arrivé au huitième rang ce week-end après avoir rapporté 2 millions de dollars. Le dernier versement du MCU a rapporté 416,4 millions de dollars dans le monde et a ravi de nombreux fans de Marvel. Éternels, qui sort en salles le mois prochain. Le dernier de Wes Anderson, La dépêche française, a fait ses débuts au neuvième rang avec 1,3 million de dollars, tandis que gars libre a décroché la dixième place avec 258 000 €. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

