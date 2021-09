« Dune » c’est juste l’apéro, selon Denis Villeneuve

Il n’y a qu’un mois d’attente pour qu’après une année entière de retard, les spectateurs du monde entier puissent enfin profiter en salles (et du catalogue américain) de « Dune », la nouvelle épopée spatiale écrite et mise en scène par Denis Villeneuve, inspirée du roman acclamé publié en 1965 par Frank Herbert, considéré comme l’un des plus grands piliers de la science-fiction moderne.

« Dune » nous emmènera dix mille ans dans le futur, dans lequel l’humanité a établi un fief impérial dans une galaxie au-delà de notre système solaire, racontant le grave danger auquel est confrontée la noble maison des Atréides lorsque le duc Leto (Oscar Isaac) avec sa concubine, Lady Jessica (Rebecca Ferguson) et son fils Paul (Timothée Chalamett) doivent prendre possession de la planète désertique Arrakis sous les ordres de l’Empereur.

Sur le papier, Herbert a mis dans « Dune » une histoire complexe sur des luttes de pouvoir dans lesquelles les Atréides doivent affronter les Harkonnen, leurs ennemis jurés et les anciens dirigeants de la planète qui leur ont été confiés, car c’est le seul endroit de l’univers où « The Spice » est généré, une substance qui offre des capacités mentales à ceux qui la consomment.

« Dune » contient une vaste mosaïque de personnages qui défilent autour de Paul, son protagoniste central, en plus de construire un univers narratif auquel Herbert est revenu avec cinq suites après sa publication. C’est peut-être la raison pour laquelle Villeneuve a décidé de ne présenter que la moitié du roman dans son adaptation cinématographique.

Le film est déjà sorti lors de la dernière édition de la Mostra de Venise, un événement dans lequel Variety souligne que, malgré la réaction de division de la presse face au caractère inachevé de son récit, il a été applaudi pendant six minutes au total. consécutive, la note la plus élevée qu’un film ait obtenue dans ledit festival.

Lors d’un entretien avec les médias (via ScreenRant) Denis Villeneuve a déclaré que ce film n’est que sa façon d’établir au public le contexte nécessaire pour ce qui est à venir, qui deviendra « un terrain de jeu fou » dans sa suite. « Pour moi, Dune 1 est comme un apéritif. Dune 2 est le point culminant », a-t-il commenté.

Bien qu’il n’ait toujours pas l’approbation de Warner Bros, Villeneuve est confiant qu’il réussira à faire le deuxième volet de « Dune », en plus de révéler qu’il envisage de compléter la trilogie avec l’adaptation de « Le Messie de Dune », le deuxième roman écrit par Herbert dans sa saga littéraire.

Ce n’est pas la première fois que Villeneuve est optimiste quant au tournage de cette suite, qui a révélé qu’elle aura Chani, un personnage joué par Zendaya, comme protagoniste principal. Il est également actuellement producteur sur « Dune: The Sisterhood », une série préquelle axée sur la sororité « Bene Gesserit », qui est toujours en développement.