« Dune : Awakening » : bande-annonce du nouveau jeu multijoueur de la série de livres

Bonne nouvelle pour tous les fans du film »dunes », alors qu’une nouvelle bande-annonce passionnante pour un jeu vidéo multijoueur en monde ouvert basé sur la célèbre série de livres a récemment été révélée. Pendant la Gamescon, la société de production funcom a créé la première bande-annonce de »Dune : Réveil », un nouveau MMO de survie où les joueurs peuvent visiter le désert d’Arrakis.

La bande-annonce montre un personnage vêtu de l’un des costumes Fremen portés par les protagonistes du film, attendant l’arrivée d’une tempête de sable. Une voix off dit : « Je ne dois pas avoir peur. La peur est le tueur de l’esprit », citant la phrase emblématique des livres et se termine par l’annonce qu’une version bêta est disponible à l’enregistrement dès maintenant.

Par le biais d’une déclaration faite sur le site Web de Funcom, le directeur exécutif Rui Casais il a déclaré: «Funcom repousse les limites du genre MMO depuis 20 ans. C’est là que se trouvent nos racines. Nous nous sommes appuyés sur cela avec Conan Exiles, notre premier grand succès dans l’espace de survie. Avec ‘Dune: Awakening’, nous réunissons les genres survie et MMO. pour créer quelque chose de vraiment unique et ambitieux dans un univers qui nous passionne tous. »

La société de production a révélé l’art conceptuel du jeu vidéo montrant en détail le désert distinctif et emblématique des livres. « Le chef-d’œuvre de science-fiction intemporel de Franck Herbert et l’adaptation cinématographique oscarisée en 2021 ont inspiré des générations entières avec l’univers « Dune », et nous ne faisons pas exception », a déclaré Funcom dans un communiqué. « C’est le cadre idéal pour le jeu de survie mondial multijoueur ouvert ».

« Dune: Awakening » a été annoncé pour la première fois en 2019, bien que depuis lors, il soit resté avec peu de détails et aucun nom officiel. Funcom avait révélé qu’il avait conclu un accord de six ans avec Legendary pour créer un jeu multijoueur basé sur la série de livres, qui a également été adapté en film par le studio de cinéma.

»Awakening » sera le premier d’une trilogie de jeux vidéo lancée par Funcom, mais on ignore encore quels autres projets le développeur a pour les autres jeux.

Ce titre n’est pas le seul jeu basé sur la série de livres qui sortira cette année. Un jeu de stratégie en temps réel, intitulé » Dune: Spice Wars », est sorti plus tôt cette année, et verra les joueurs utiliser le même degré de manipulation politique et de trahison trouvé dans les livres de Frank Herbert. .

Cependant, le jeu ne suit pas la même intrigue que la série de livres « Dune », permettant aux joueurs d’inventer leurs propres histoires en dehors du canon des romans ou des films.