Dune a la plus grande ouverture de Warner Bros. après la pandémie

Les effets post-pandémiques dans les salles de cinéma commencent lentement à ressembler à un lointain souvenir alors que le public du monde entier commence à revenir dans ces lieux. Cela serait démontré par « Dune », la nouvelle épopée spatiale de Denis Villeneuve, qui malgré sa première hybride dans le catalogue américain HBO Max, a réussi à devenir la plus forte sortie de Warner Bros. Pictures après la pandémie.

Après avoir commencé par une solide journée d’ouverture avec 17,5 millions de dollars aux États-Unis, Deadline rapporte qu’au cours de son premier week-end, elle a réussi à lever 40 millions de dollars dans ce pays, ce qui, ajouté à ses résultats impressionnants au box-office étranger, garantira en douceur la réalisation de la deuxième partie de cette adaptation colossale.

Villeneuve a choisi de prendre le roman colossal de Frank Herbert et de diviser son récit en deux parties. La suite de cette histoire a déjà été développée par le cinéaste et son équipe, même si le feu vert pour le projet reste à confirmer. Cependant, des déclarations récentes indiquent qu’il ne devrait pas y avoir trop de préoccupations sur cette question.

Ann Sarnoff, PDG de WarnerMedia, a prévu que quiconque regarde le film, une fois arrivé à sa conclusion, aura une réponse quant à savoir s’il y aura ou non une suite, confirmant le retour de Villeneuve et de son équipe dans les déserts mortels d’Arrakis très bientôt.

« Dune » raconte l’histoire de Paul Atréides, un jeune homme doté de capacités spéciales avec un destin bien plus grand qu’il ne peut comprendre et qui, avec sa famille, doit faire face à un grand défi imposé par ses ennemis jurés, qui ont planifié son intégralité l’annihilation dans un réseau d’intrigues et de trahisons autour de la ressource la plus précieuse de l’univers.

Avec un scénario écrit par Villeneuve, Jon Spaihts et Eric Roth inspiré du roman publié en 1965 par Frank Herbert, « Dune » compte parmi ses acteurs Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Zendaya, David Dastmalchian, Charlotte Rampling, Jason Momoa et Javier Bardem.