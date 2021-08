Dune a été déclaré «chef-d’œuvre cinématographique» par la star Josh Brolin

Dune La star Josh Brolin a fait l’éloge de la vision du réalisateur Denis Villeneuve sur le roman de science-fiction fondateur, qualifiant la prochaine adaptation de « chef-d’œuvre ». Brolin, qui incarnera l’officier en chef Gurney Halleck dans le film, a révélé qu’il avait maintenant vu Dune dans toute sa splendeur, et cela l’a époustouflé.

« Ils ont projeté le film pour nous quand il a finalement été terminé. Et j’ai été tellement époustouflé. Je veux dire, je peux dire, je pense que je peux dire en toute sécurité que c’est un chef-d’œuvre. C’est vraiment un chef-d’œuvre cinématographique, ce qu’il a pu faire et tenir tous ces personnages et donner à tous ces personnages leur temps et leur jour, mais aussi tenir l’histoire par-dessus cela, et rendre justice à l’histoire.Et l’éclairage, qui a été fait par Greg Fraser, pour qui j’ai fini par faire un livre avec, nous venons de terminer notre livre qui est ses photographies et mon écriture, qui va sortir à peu près au moment où Dune sort, tout ça. C’était juste un de ces moments où tout s’assemble – No Country [For Old Men] C’était un peu comme ça, où c’était comme ‘Aviez-vous le sentiment que quelque chose allait être génial?’ et vous vous dites : ‘Non, je passe un bon moment. J’adore faire ça, mais vous ne savez pas jusqu’à ce que vous le voyiez à quel point ça va être génial.' »

Selon Josh Brolin, Villeneuve a non seulement réussi à équilibrer parfaitement un si grand ensemble tout en construisant un monde complexe, il a également réussi à donner vie à l’histoire bien-aimée sur grand écran après tant de tentatives infructueuses. Aucune offense faite à l’effort de 1984…

Josh Brolin n’est pas le seul à avoir été impressionné par l’expérience Dune, la co-star Dave Bautista ayant également été époustouflée par ce qui a été réalisé. « J’étais ébloui [by the script]. J’ai été époustouflé », a déclaré l’acteur plus tôt cette année. « C’est bizarre, parce que quand je lis Blade Runner, quand je lis Dune, c’est difficile pour moi de savoir quelles sont leurs visions. Surtout quelle est la vision de Denis, parce que les mondes qu’ils créent sont tellement énormes. investi dans le scénario et les personnages, mais je ne pense pas que mon imagination aille aussi loin pour créer ces mondes », a expliqué Bautista.

D’après le roman du même nom de 1965 de Frank Herbert, Dune plongera le public dans le futur lointain de l’humanité, alors que le duc Leto Atreides (Oscar Isaac) accepte l’intendance de la dangereuse planète désertique Arrakis, également connue sous le nom de Dune, la seule source de la substance la plus précieuse de l’univers, « l’épice », un médicament qui prolonge la vie humaine, fournit des niveaux de pensée surhumains et rend pratique les voyages plus rapides que la lumière. Bien que Leto sache que l’opportunité est un piège complexe tendu par ses ennemis, il emmène sa concubine Bene Gesserit Lady Jessica (Rebecca Ferguson), son jeune fils et héritier Paul (Timothée Chalamet) et ses conseillers les plus fiables à Arrakis. Leto prend le contrôle de l’exploitation minière des épices, rendue périlleuse par la présence de vers des sables géants.

Après une série de retards, Dune, d’une durée de 155 minutes, devrait désormais faire sa première mondiale au 78e Festival international du film de Venise le 3 septembre 2021, et sortira en salles aux États-Unis en 3D le 22 octobre 2021 par Warner Bros. Des images avec une diffusion simultanée sur le service de streaming HBO Max pendant 31 jours. Cela nous vient d’ACE Universe.

Sujets : Dune