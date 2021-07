Dune a déjà une bande-annonce finale

Dune C’est l’un des films les plus attendus de l’année. Après des retards infinis dus à la pandémie de coronavirus, la bande-annonce du film réalisé par Denis Villeneuve et mettant en vedette un grand nombre de stars de cinéma. Depuis Timothée Chalamet en passant pour Zendaya jusqu’à arriver à Jason momoa. La première bande-annonce pleine de suspense et d’action dure un peu plus de 3 minutes et est, sans aucun doute, captivante. Nous vous dirons à quoi ressemble l’intrigue du film et quand il sortira.

Synopsis de Dune, le nouveau film de Denis Villeneuve







Le film est une adaptation du roman à succès de Franck Herbert, décédé en 1965. L’histoire se déroule en plein désert d’Arrakis. Là, la Maison des Atréides, composée du duc Leto, de Lady Jessica et de son fils Paul Atréides, tentera d’atteindre Dune dans le seul objectif de regagner sa renommée. Cependant, cette décision aura des conséquences. Les relations entre leurs proches seront mises en jeu et un réseau de trahisons et de secrets se dévoilera.

L’un des éléments qui attire le plus l’attention de Dune est le casting plein d’acteurs bien connus. Si Villeneuve a su travailler avec les stars aussi bien en Coureur de lames 2049, Protagonisée par Ryan Gosling, et en L’arrivée avec Amy Adams, ce film en particulier brille à lui seul avec son casting. Ils participent en plus de Chalamet, Zendaya et Momoa, Oscar Isaac, Rebbeca Ferguson, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista et Charlotte Rampling.

Oscar Isaac est l’un des protagonistes (Photo: IMDb)



Il faut dire que Dune il a déjà été emmené au cinéma à une autre occasion. Plus précisément en 1984 et était en charge de pas moins de David lyncher. Pour cette raison, le cinéaste canadien a eu plus de mal à réaliser cette nouvelle version cinématographique d’Herbert. En attendant, cela signifiera également son retour sur grand écran après l’échec au box-office de la suite de Blade Runner, sorti en 2017.

Quand Dune s’ouvre

Zendaya à Dune (Photo: IMDb)



Bien que le film ait commencé à tourner en mars 2019 à Budapest, en Hongrie, l’arrivée de la pandémie de coronavirus un an plus tard a retardé ses sorties en salles plus que le temps qui avait été stipulé. Enfin, il sera présenté en avant-première au Festival international du film de Venise le 3 septembre. Pendant ce temps, la première commerciale aura lieu un peu plus d’un mois plus tard, la prochaine 22 octobre.