Dune 2 surprendra même ceux qui ont lu le roman, déclare Javier Bardem

Dune la star Javier Bardem a taquiné la nature surprenante de la suite à venir, Dune : deuxième partie, quelque chose qu’il dit choquera même ceux qui ont lu le roman. S’exprimant lors d’une séance de questions-réponses au Festival de Cannes 2022, Bardem a expliqué comment le réalisateur Denis Villeneuve a organisé la suite « d’une manière qui va surprendre les gens ».

« J’ai lu le nouveau brouillon, et je pense qu’ils ont fait un travail incroyable en assemblant les pièces d’une manière qui va surprendre les gens. Ils ne seront pas surpris [by what happens], évidemment, parce qu’ils ont lu le livre, mais ils seront surpris par la façon dont ils l’ont assemblé. J’en ai été très ému. C’est un film plein, et on en sent le poids, et en même temps [you can enjoy] le caractère spectaculaire de celui-ci. [I can’t wait] de retourner dans le désert avec ces gens, et je suis si heureux de retourner avec Denis, qui est l’un des plus grands réalisateurs de tous les temps. C’est un homme adorable. »

En plus de faire l’éloge de Dune : deuxième partie cinéaste, Bardem a révélé à quel point le scénario de la suite l’avait ému, taquinant l’émotion et le spectacle qui seront présentés. Comment exactement la structure de Dune : deuxième partie surprendra ceux qui connaissent déjà l’histoire reste à voir, mais une chose que nous savons sur la deuxième partie est que Javier Badem aura un rôle beaucoup plus important dans la procédure.

Après avoir joué un rôle plutôt mineur dans le premier film, Bardem a depuis déclaré qu’il aurait un rôle beaucoup plus important à jouer dans Dune : deuxième partie. « Et il [Denis Villeneuve] dit: ‘J’ai un petit rôle, s’il y a une chose comme la deuxième partie du livre, le rôle sera plus grand [in Dune 2] », a déclaré l’acteur plus tôt cette année. « Et j’aimerais que tu le fasses si tu le veux. » Et j’ai dit : ‘Bien sûr que je le veux. Je me fiche qu’il y ait un deuxième film ou non. Je me fiche de la taille ou de la taille du rôle [is]. J’adore ce que vous faites en tant que réalisateur. Et puis il arrive, comme d’habitude, vraiment, que ces grands réalisateurs sont aussi des gens formidables.

Dune 2 Ajoute Austin Butler, Christopher Walken et peut-être Florence Pugh au casting

Adapté du roman séminal de Frank Herbert, Dune transporte le public dans un futur lointain, alors que le duc Leto Atreides accepte la gestion de la dangereuse planète désertique Arrakis, la seule source de la substance la plus précieuse de l’univers, le « mélange », alias « l’épice ». Bien que Leto sache que l’opportunité est un piège complexe tendu par ses ennemis, il emmène sa concubine Lady Jessica, son jeune fils et héritier Paul, et ses conseillers les plus fiables à Arrakis, où une trahison amère conduit Paul et Jessica aux Fremen, natifs d’Arrakis qui vivre dans le désert profond.

Sorti plus tôt cette année, le premier Dune présente un casting de stars aux côtés de Javier Bardem, dont Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling et Jason Momoa. Si ce n’était pas déjà assez impressionnant, la suite ajoutera Elvis star Austin Butler dans le rôle de Feyd-Rautha et Christopher Walken dans le rôle de l’empereur Shaddam IV de la maison Corrino. Veuve noire Selon certaines rumeurs, la star Florence Pugh rejoindrait le casting de stars en tant que princesse Irulan.

Dune : deuxième partie devrait sortir le 20 octobre 2023.