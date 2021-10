Dune 2 sera plus fun et promesses cinématographiques Denis Villeneuve

Après Dune a illuminé à la fois le box-office et le cœur des critiques, une suite a été officiellement éclairée. Avec le premier film couvrant environ la moitié du roman de science-fiction de Frank Herbert, Dune : deuxième partie est maintenant une garantie, et le réalisateur Denis Villeneuve a taquiné ce que le public peut attendre de la suite, la décrivant comme « plus amusante ».

« La différence est juste que Dune : première partie, bien sûr, est comme une introduction à un monde où nous expliquons qui est qui, qui fait quoi et quelle est la technologie ? Quelle est la culture ici ? Le deuxième film, je pense, sera l’occasion de s’amuser beaucoup plus. D’une certaine manière, ce sera plus cinématographique. C’est ce que je peux dire. »

Maintenant que le premier Dune a posé les bases, détaillant les différents éléments qui composent ce monde complexe, Villeneuve croit qu’il se déchaînera dès le deuxième film. Maintenant que le travail de fond est terminé, le réalisateur pense Dune : deuxième partie entraînerait non seulement une sortie plus divertissante, mais encore plus cinématographique, ce qui n’est pas une mince affaire par rapport à l’échelle épique du premier Dune.

Dune projette le public dans un futur lointain, alors que le duc Leto Atreides accepte la gestion de la dangereuse planète désertique Arrakis, la seule source de la substance la plus précieuse de l’univers, le « mélange », une drogue qui prolonge la vie humaine, fournit des niveaux de pensée surhumains, et rend les voyages plus rapides que la lumière pratiques. Bien que Leto sache que l’opportunité est un piège complexe tendu par ses ennemis, il emmène sa concubine Lady Jessica, son jeune fils et héritier Paul, et ses conseillers les plus fiables à Arrakis, où une trahison amère conduit Paul et Jessica aux Fremen, natifs d’Arrakis qui vivre dans le désert profond.

Dune a jusqu’à présent rapporté 223,2 millions de dollars dans le monde contre son budget de production de 165 millions de dollars, avec un tel succès, espérons-le, la possibilité de Dune : deuxième partie toujours plus près. La présidente et PDG de WarnerMedia Studios and Networks, Ann Sarnoff, a récemment commenté la suite, suggérant que le projet recevrait bientôt le feu vert. « Aurons-nous une suite à Dune ? Si vous regardez le film, vous voyez comment il se termine. Je pense que vous connaissez à peu près la réponse à cela », a déclaré Sarnoff.

Denis Villeneuve déclaré précédemment que, devrait Dune 2 allez-y, la production sera prête à démarrer assez rapidement. « Je dirais que je serais assez prêt à partir assez vite maintenant », a révélé le cinéaste. « Vite en [terms of] un film de cette taille. Vous avez encore besoin de faire des décors et des costumes, nous parlons de mois… Mais s’il y a de l’enthousiasme et que le film est éclairé, je dirai tôt ou tard que je serai prêt à tourner 2022 à coup sûr… Je suis prêt aller et je dirais que j’adorerais l’amener à l’écran dès que possible. »

Villeneuve avait toujours prévu de raconter l’histoire de Dune à travers deux films, la suite couvrant la seconde moitié du roman. Le cinéaste a également depuis révélé que Dune 2 déplacerait le rôle protagoniste de Paul Atréides de Timothée Chalamet à la femme Fremen de Zendaya, Chani. « J’ai hâte de tourner la deuxième partie de Dune obtenir [Timothée Chalamet and Zendaya] de nouveau ensemble », a déclaré Villeneuve. « Sachant que dans le prochain chapitre, Zendaya sera le protagoniste de l’histoire.

Dune a été présenté en première au 78e Festival international du film de Venise le 3 septembre 2021 et est actuellement en salles et sur HBO Max. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Screen Rant.

Sujets : Dune