Dune 2 se produira si suffisamment de personnes diffusent Dune sur HBO Max

Dune n’apportera probablement pas le résultat que Warner Bros. espère peut-être lors de sa sortie en salles, mais une suite aura toujours lieu tant que suffisamment de personnes diffuseront le film à la maison. Après les retards précédents, Dune est actuellement prévu pour sortir en salles en octobre. Le même jour, il sera également diffusé sur HBO Max où il sera diffusé pendant 31 jours.

Idéalement, Dune est mieux apprécié sur grand écran, du moins c’est ce que le réalisateur Denis Villeneuve avait en tête pour le film. Même ainsi, la réalité est que de nombreux cinéphiles potentiels évitent le théâtre avec des cas de COVID en augmentation. Il y aura des gens qui préféreront diffuser Dune à la maison plutôt que de rater complètement le film. Heureusement, ces téléspectateurs à l’écoute contribueront à ce que Villeneuve obtienne le feu vert de sa suite prévue.

Variety rapporte qu’un accord est en place pour que les cinéastes et les talents soient généreusement récompensés pour les films qui reçoivent une sortie jour et date. On note que Dune gagnera presque certainement moins d’argent qu’il n’en aurait s’il ne jouait que dans les salles de cinéma, mais cela n’affectera pas à lui seul l’avenir de la franchise. Apparemment, l’accord HBO Max donne à Villeneuve l’assurance que « la baisse des revenus du box-office ne lui empêchera pas d’avoir la chance de faire son film de suivi ». En d’autres termes, tant que les abonnés de HBO Max embrassent Dune, Dune 2 arrivera probablement.

L’année dernière, Villeneuve a critiqué publiquement la décision du studio de donner Dune une sortie jour et date. Par Variety, le réalisateur a déclaré : « Le streaming peut produire un excellent contenu, mais pas des films de Dunela portée et l’échelle. Warner Bros.’ décision signifie Dune n’aura pas la chance de performer financièrement pour être viable et le piratage finira par triompher. Warner Bros. vient peut-être de tuer le Dune la franchise. Celui-ci est pour les fans. John Stankey d’AT&T a déclaré que le cheval en streaming avait quitté la grange. En vérité, le cheval a quitté l’écurie pour l’abattoir. »

Il a ajouté : « Je crois fermement que l’avenir du cinéma sera sur grand écran, quoi qu’en dise n’importe quel dilettante de Wall Street. Depuis la nuit des temps, les humains ont profondément besoin d’expériences de narration collective. Le cinéma sur grand écran est plus qu’un affaires, c’est une forme d’art qui rassemble les gens, célèbre l’humanité, renforce notre empathie les uns pour les autres – c’est l’une des toutes dernières expériences collectives artistiques et en personne que nous partageons en tant qu’êtres humains. »

Basé sur l’histoire de Frank Herbert, Dune est écrit par Villeneuve, Jon Spaihts et Eric Roth. Il met en vedette une distribution comprenant Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa et Javier Bardem .

Dune devrait sortir en salles le 22 octobre 2021, après avoir récemment organisé sa première mondiale à Venise. Les premières critiques ont été pour la plupart positives, alors espérons que cela se traduira par un nombre élevé de téléspectateurs sur HBO Max afin que la suite puisse se produire. Pendant ce temps, une série dérivée appelée Dune : la fraternité est déjà en cours de développement chez le streamer. Cette nouvelle nous vient de Variety.

