Dune 2 : Qui joue l’Empereur ? l’acteur est certain

Avec Dune le réalisateur Denis Villeneuve (« Blade Runner 2049 ») filme avec succès le Série culte de science-fiction La planète désertique de Frank Herbert. Le premier film de cinéma était déjà à l’affiche à ses débuts à l’automne 2021 plus de 400 millions de dollars dans le monde un et est devenu égal à 6 Oscars excellent. Les préparatifs sont en cours pour la production de Partie 2 du cycle des dunes a commencé avec Timothée Chalamet comme Paul Atreides et Zendaya comme Chani, qui était im Octobre 2023 vient au cinéma.

L’Empereur maléfique a été retrouvé !

Les habitués de l’original ont déjà cruellement raté un personnage important du premier volet, qui apparaîtra désormais dans le second film. En attendant, le casting a été décidé : la star hollywoodienne Christophe Walken (« Pulp Fiction », « Sleepy Hollow ») devient le antagoniste majeur, l’empereur Shaddam IV.

Le maléfique empereur Paddishah Shaddam IV du accueil Corrino est considéré comme particulièrement sournois et brutal, mais il a son propre père Elrood IX. tuéarriver au pouvoir. Shaddam a cinq filles avec sa femme Bene Gesserit Anirul et s’allie avec le Maison Harkonnen contre son petit-neveu Leto I et son fils Paul Atreides. Shaddam est également responsable du bannissement du père de Paul Atreides, Leto, sur la planète Arrakis.

Casting supplémentaire pour Dune Part 2 confirmé

D’autres nouveaux ajouts dans la partie 2 incluent également Florence Poug (« Black Widow ») dans le rôle de Princesse Irulanla fille de l’Empereur. Feyd-Rautha, neveu du baron Harkonnen est également nouveau et sera joué par Austin Butler (« Il était une fois à Hollywood »). Dans le film culte de David Fincher des années 1980, la chanteuse et superstar incarnait piqûre le rôle d’Austin Butler.

Également en vedette, une réunion avec Timothee Chalamet comme Paul Atreides, Zendaya comme Chani, Rebecca Ferguson comme Dame Jessica et Javier Bardem comme Stilgar a approuvé.

Détails de la première histoire : voici comment Dune 2 pourrait continuer

Le film « Dune » est à peu près ça première moitié du premier roman « The Desert Planet » de Frank Herbert, vous avez donc déjà une assez bonne idée de la façon dont « Dune 2 » pourrait continuer avec le jeune héros Paul Atreides et Chani.

La maison Atreides est presque complètement anéantie. L’héritier légitime Paul Atreides retrouve sa mère Lady Jessica (Rebecca Ferguson) au Les Fremen refuge dans le désert d’Arrakis. L’histoire d’amour entre le jeune noble et la fille Fremen Chani (Zendaya), déjà évoquée dans la première partie, se poursuit ici et jouera un rôle central dans la partie 2.

Ils essaient ensemble règne brutal des Harkonnen déferler sur la planète désertique. Ils peuvent recevoir le soutien du maître d’armes des Atréides Gurney Halleck (Josh Brolin), qui a probablement survécu à l’attaque brutale des troupes ennemies et retrouvera Paul dans le désert. A la prochaine grande bataille aussi Les visions de Paul jouer un rôle important qui l’influencera de plus en plus, lui et ses décisions.

Dans le même temps, le nouveau rôle de Lady Jessica dans les Femen et l’impact sur sa fille à naître sont au centre de la partie 2. De plus, sa relation avec Paul souffre sensiblement alors qu’il tente d’empêcher une guerre.

Série dérivée de Dune et nouveau jeu Dune

Pendant ce temps est avec Dune : la fraternité une première Série comme spin-off prévu dans la franchise Dune. En même temps, les fans peuvent s’attendre à un nouveau jeu de dunes Soyez heureux: