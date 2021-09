Dune 2 pourrait être prêt à tourner en 2022, s’il obtient le feu vert

Pour ceux qui ne connaissent pas, la nouvelle adaptation de Dune n’est vraiment qu’une demi-histoire. C’était toujours le plan de Denis Villeneuve de raconter l’histoire de science-fiction épique et tentaculaire de la manière la plus complète, et similaire à l’approche de Peter Jackson pour Le Seigneur des Anneaux, cela signifie plusieurs films. Cependant, dans ce cas, seule la première partie a été réalisée et le fait de voir le reste dépendra uniquement de la qualité de ce film.

Compte tenu des critiques mitigées, il y a une petite ombre de doute quant à savoir si l’histoire aura sa conclusion racontée à l’écran ou non. Une personne qui ne doute pas que la deuxième partie sera éclairée est le réalisateur Villeneuve, et de plus, il pense qu’ils seront prêts à partir l’année prochaine.

« Je dirais que je serais assez prêt à partir assez vite maintenant », Denis Villeneuve dit io9/Gizmodo, avant d’élaborer. « Vite en [terms of] un film de cette taille. Vous avez encore besoin de faire des décors et des costumes, nous parlons de mois… Mais s’il y a de l’enthousiasme et que le film est éclairé, je dirai tôt ou tard que je serai prêt à tourner 2022 à coup sûr… Je suis prêt aller et je dirais que j’adorerais l’amener à l’écran dès que possible. »

Villeneuve a toujours eu foi en sa vision, et a déclaré dans une interview précédente, « il faudrait un très mauvais résultat au box-office pour ne pas avoir Dune Deuxième partie. » Selon le réalisateur, Warner Bros. et Legendary étaient tous les deux entièrement derrière l’ensemble du projet, mais avec tant d’anomalies qui traînent actuellement au box-office mondial, on ne sait pas exactement qui le film devra faire pour obtenir cela La stratégie de sortie du jour et de la date doit également être prise en compte dans le calcul déjà délicat, qui verra le film arriver sur HBO Max en même temps.

S’exprimant dans un précédent numéro de Total Film, Villeneuve a déclaré : « J’écris [Part Two] maintenant, et j’ai l’impression d’avoir à nouveau huit ans. C’est très rare pour moi. C’est la première fois que je le vis là où je regarde un de mes films, et j’ai un moment de profonde gratitude, de profonde joie, et je dis : ‘Merci, la vie, de m’avoir permis d’apporter ça à l’écran.’ [laughs] Je ne sais pas ce que les autres vont ressentir à ce sujet. Mais moi? Denis Villeneuve quand il avait 14 ans ? Merci. »

Il est clair que ce qui constituait un succès avant la pandémie et maintenant sont deux choses différentes. Godzilla contre Kong a fini par prendre plus de 465 millions de dollars dans le monde et a instantanément fait parler du prochain versement, tandis que La brigade suicide a jusqu’à présent ramassé environ 150 € et est également présenté comme un succès. Sur la base de ces chiffres, il semble que même avec quelques critiques douteuses, Dune aurait à faire assez lamentablement pour que le travail de Villeneuve sur la deuxième partie ait été une perte de temps.

Dune a fait sa première au Festival du film de Venise cette semaine et sort en diffusion générale au cinéma / HBO Max en streaming le 22 octobre.

Sujets : Dune