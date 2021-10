Dune 2 confirmée : à la sortie de la deuxième partie

in

Ce qui tombait fut finalement confirmé par Légendaire et Photos de Warner Bros.. Dune aura sa deuxième partie tant attendue avec laquelle il pourra terminer ce qui était le premier épisode chargé d’épopée qui a commencé à être vu dans les cinémas du monde entier la semaine dernière et a reçu des critiques plus que positives. Actuellement, le long métrage a une approbation de 84% en Tomates pourries.

Le film reviendra exclusivement sur grand écran, sans sortie simultanée par HBO Max, fin octobre 2023. Cela a été révélé à la fois par les études impliquées et par lui-même Denis Villeneuve, qui reviendra à la fois en tant que réalisateur et dans le rôle de scénariste. Dans Deadline, ils ont expliqué que le lancement en salles était un élément crucial des négociations et qu’il n’avait pas encore été signalé quand il arriverait sur la plate-forme de Diffusion.

« Je viens de recevoir des nouvelles de Légendaire que nous allons officiellement de l’avant avec Dune : deuxième partie« , assuré Villeneuve. « Pour moi, c’était un rêve de m’adapter Dune de Franck Herbert, et j’ai les fans, les acteurs et l’équipe, à remercier Légendaire déjà Warner Bros. pour avoir soutenu ce rêve. Ce n’est que le début », complet. Au cours de sa première semaine, le long métrage a rapporté plus de 200 millions de dollars dans le monde.

Que peut-il se passer dans la deuxième partie de Dune

Pour ceux qui n’ont pas encore vu la première partie du film avec Timothée Chalamet, c’est le moment d’arrêter de lire pour éviter spoilers. Avec quelques similitudes avec le film de David lyncher des années 80, Villeneuve Il a réussi à faire une belle première partie. Selon Toby Emmerich, Président de Warner Bros. Picture Group, « Créer un film à la fois visuellement extraordinaire et émouvant ».

La première partie s’est terminée juste après Paul et Jessica Atréides ont été reçus par les Fremen, après l’attentat raté qui a mis fin à toutes la maison des Atréides. Maintenant, l’alliance avec les Fremen commencera là où Paul Il leur enseignera toutes ses qualités de guerrier et poursuivra son chemin d’élu pour mettre fin à la tyrannie des Baron Harkonnen.

