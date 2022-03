Duna et Encanto parmi les plus grands gagnants des Cinema Audio Society Awards

Ce samedi 19 mars, le film épique de science-fiction de Denis Villeneuve, »Dune »a reçu le prix du meilleur mixage sonore dans un film d’action en direct au 58e Cinema Audio Society Awardsce qui en fait un candidat encore plus susceptible de remporter la catégorie des meilleur son ensuite Oscars.

Fondée en 1964, La Société Audio Cinéma est une organisation à but non lucratif qui reconnaît les réalisations exceptionnelles de l’année en matière de conception sonore et de mixage. Après un événement virtuel en 2021 en raison de la pandémie, les prix de cette année ont de nouveau eu lieu au Wilshire Grand Ballroom de l’hôtel Intercontinental de Los Angeles. L’hôte de cet événement était le comédien et auteur Kirsten Vangsness.

L’équipe de mixage sonore de »Duna » était composée du mixeur de production Mac Ruthle mélangeur de réenregistrement Ron Bartlettle mélangeur de réenregistrement Douglas Hemphillle mélangeur de partition Alain Mayersonmélangeur ADR Tommy O’Connell et le mixeur foley Don Blanc. Ils ont été reconnus pour leur travail novateur et exceptionnel.

Bartlett a accepté le prix et a remercié le reste de l’équipe dans son discours. Les autres films qui ont également été nominés pour ce prix étaient » West Side Story », » Le pouvoir du chien », » Pas le temps de mourir » et Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Du côté de l’animation des prix, la comédie musicale animée de Disney »Charme » a remporté les honneurs comme Meilleur film d’animation. L’équipe primée derrière le son du film comprend le mélangeur de dialogue original Paul McGrathau mélangeur de réenregistrement David E. Fluhrau mélangeur de réenregistrement gabriel guyau mixeur de chansons David Boucherpour marquer le mélangeur Alvin Pipiau mélangeur ADR Docteur Kane et au mixeur foley Scott Curtis.

Le producteur et réalisateur Monsieur Ridley Scott ( »House of Gucci », »Last Duel ») a reçu le prix d’honneur Prix ​​du cinéaste de la Cinema Audio Societyqu’il a accepté par vidéo, tandis que « Pierre jaune » et « Ted Lasso » ils ont également remporté le prix dans la catégorie télévision.