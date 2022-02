Dulces Magnolias, la série la plus émouvante de Netflix, a créé sa saison 2 et est idéale à regarder le week-end

En 2020, alors que la quarantaine battait son plein dans le monde, Netflix a lancé une série qui est devenue la grande alliée de millions d’utilisateurs : Magnolias doux. La bande est tombée amoureuse des téléspectateurs avec sa première saison de seulement dix épisodes où beaucoup ont pu se connecter avec les émotions de ce moment. L’incertitude était un sentiment collectif et l’histoire de ce strip était le prétexte parfait pour se déconnecter de la crise sanitaire que traversait le monde extérieur.

Tel est ainsi Magnolias doux Il n’a pas fallu longtemps pour devenir un grand succès et, pour cette raison, Netflix n’a pas hésité à le renouveler. Et, après une année 2021 sans nouvelles de cette histoire, les nouveaux chapitres ont enfin été publiés. Comme lors de la première édition, ce sont dix épisodes qui viennent d’être ajoutés au catalogue de la plateforme. Et, sans aucun doute, la petite ville de Serenity est revenue avec ses trois protagonistes, Maddie, Helen et Dana Sue, pour continuer à faire tomber leurs fans amoureux.

Avec Joanna Garcia dans Maddie, Brooke Elliott dans Dana Sue et Heather Headley dans Helen, Magnolias doux C’est l’une des rares séries qui réussit à changer la vision de la vie. Ces trois amis se soutiennent depuis des années pour traverser les hauts et les bas de leur famille, de leurs relations et de leur carrière. Mais, dans cette deuxième partie, qui cartonne sur Netflix avec style, les choses se compliquent encore et les amis doivent tester leur complicité.

Avec la religion comme étendard, les dix nouveaux chapitres de cette fiction en ont fait l’un des strips les plus excitants du géant du streaming. En effet, en plus de donner une tournure aux histoires de chacun, ils ont aussi réussi à s’aventurer sur des sujets sensibles comme l’adoption, la peur des adolescents de perdre un avenir prometteur et des changements radicaux dans la vie de chacun qui révèlent des secrets comme jamais avant.

Après l’appel que Maddie reçoit, dans lequel ils découvrent que son fils Kyle a eu un accident de voiture, tout change pour elle. Joanna García, face à cette situation, porte son personnage à un autre niveau. S’appuyant toujours sur la foi, il montre sa polyvalence lorsqu’il s’agit d’agir et garantit que les utilisateurs peuvent se connecter immédiatement à leur douleur. C’est que, ce n’est pas seulement une mère qui se bat pour le bien-être de son fils, mais aussi essaie de découvrir comment le soutenir dans son étape de dépassement.

En plus, bien sûr, en même temps il doit se redécouvrir amoureux après avoir subi l’une des pires déceptions du mariage et ce type de situation est ce qui fait de Maddie un personnage exceptionnel. Même s’il convient de noter qu’elle n’est pas la seule à éblouir dans ses performances, puisque Heather Headley est celle qui joue dans les moments les plus émouvants de la deuxième saison. Le désir d’Helen d’être mère la conduit sur des chemins inattendus car elle doit découvrir ce qu’elle ressent et si elle a l’intention de retomber amoureuse.

De son côté, Brooke Elliott est, en quelque sorte, celle qui a le moins participé. Bien que son histoire prenne quelques scènes en tant que protagoniste, la réalité est que Dana Sue est, à cette occasion, celle chargée de soutenir ses amis et c’est elle qui le fait le mieux. Bien sûr, lorsqu’elle est forcée de découvrir ce que sont ses sentiments et, en même temps, qu’elle doit résoudre des problèmes financiers, tout change pour elle.

Cependant, il convient de noter que le Magnolias doux Ils ne sont pas les seuls à avoir un rôle prépondérant dans cette histoire. Eh bien, les performances de Logan Allen en tant que Kyle, Carson Rowland en tant que Tyler et Anneliese Judge en tant qu’Annie donneront beaucoup à dire. Les adolescents commencent à comprendre leur vie tout en essayant de ne pas ruiner leur relation en cours de route. Sans aucun doute, ils font partie de ceux qui sauront prendre tous les regards.

En tout cas, l’un des personnages secondaires qui excitera le plus est Isaac, qui est interprété par Chris Medlin et qui, dans cette saison, découvre des secrets de son passé et de sa vie qui vont changer le cours de Serenity dans son ensemble. Même ainsi, la réalité est que la série a un scénario sans précédent qui émouvra, plus d’une fois, aux larmes de ses fans. C’est ça, ça ne tombe pas dans le cliché de l’histoire romantique typique, mais ça touche à des problèmes d’intérêt public et c’est ce qui peut en faire le parfait allié de ce week-end.

