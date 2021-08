Duki et Bizarrap : en moins d’une journée, ils atteignent le demi-million de vues

Aucun n’est connu sous son vrai nom, ils sont dédiés à la musique, ils sont argentins et ils battent tous les records sur Internet. Tout ce qu’ils ont en commun Duki Oui Bizarrap, et leur collaboration est capable d’atteindre des chiffres surprenants. A tel point que les jeunes artistes ont enregistré une version de Malbec à Séance Galerie et en seulement sept heures depuis sa première, ils ont dépassé le un demi-million de vues.







Le thème a été composé à l’origine pour l’album Depuis la fin du monde, sorti en avril de cette année. Duki, le plus grand adepte du trap en Argentine, avait indiqué qu’il n’était pas intéressé à faire partie des sessions renommées de Bizarrap, le producteur de musique qui s’est imposé comme l’artiste le plus écouté de son pays. Cependant, il a admis qu’il appréciait son travail et c’est pourquoi il voulait qu’il fasse partie de son album.

C’était comme ça Mauro Lombard, le vrai nom de Duki, invité Gonzalo Condé, Bizarrap, à son dernier projet musical. Ainsi est né Malbec, leur collaboration qui dépasse déjà 27 millions de reproductions en Youtube trois mois seulement après son lancement.







Ainsi, Gallery Session, qui ne disposait que de 20 vidéos précédentes, les a convoquées à son cycle de sessions live enregistrées en Espagne. Sur la chaîne YouTube, ils avaient déjà participé tonnerre Oui Je combats SSJ. Mais quelques talents y ont laissé leur empreinte. C’est le cas de Aron cornemuseur, connu pour avoir joué Ander dans Elite, qui s’est lancé en tant que chanteur, et sa vidéo a cumulé 1,8 million de vues. Cependant, qui se démarque des autres est Demeurer, un chiffonnier espagnol de 22 ans, propriétaire de 4,7 millions de vues avec sa session.







Il y a trois semaines, Duki et Bizarrap ont surpris les fans. Près de Nicki nicole, a présenté une collaboration explosive. Votre sujet Je suis déjà sortie est venu en réponse à une promesse très particulière : si l’Argentine remportait le Coupe de l’Amérique, ils se rattraperaient avec une chanson commune. Et à première vue, ce sont des hommes de parole.