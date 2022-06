Duke Nukem Movie News a des fans qui demandent le casting de John Cena

Si la Duc Nukem le film se passe vraiment cette fois, les fans exigent que quelqu’un appelle Jean Cena. Récemment, il a été rapporté qu’une action en direct Duc Nukem le film est entré dans le développement. Legendary Entertainment a acquis les droits d’une adaptation prévue de Cobra Kaï créateurs Josh Heald, Jon Hurwit et Hayden Schlossberg. Compte tenu du talent en jeu, le film semble bien parti, bien qu’aucune information de casting n’ait encore été annoncée.

Un rapide coup d’œil sur les médias sociaux en réponse à la Duc Nukem Les nouvelles du film révéleront d’innombrables commentaires de fans appelant Cena à obtenir le rôle. Ce n’est pas nouveau, car il y a eu plusieurs faux départs dans le passé d’un Duc Nukem film qui se passe, et Cena est depuis longtemps un candidat préféré des fans pour le rôle. Il avait même été rapporté en 2018 que Cena jouerait le personnage du jeu vidéo dans un film produit par Paramount, mais cette version du projet n’est pas sortie de l’enfer du développement. Mais cela n’a clairement pas empêché les fans de Cena de plaider pour qu’il obtienne à nouveau le rôle maintenant que Duc Nukem avance.

« Duc Nukem Film en préparation des créateurs de Cobra Kai. Maintenant, lancez John Cena et donnez-le-moi maintenant! » tweete un fan.

« Honnêtement, avec à quel point il était bon dans Escouade suicide et Pacificateur J’apprécierais vraiment un John Cena décent Duc Nukem film », dit quelqu’un d’autre.

Même ceux qui ne sont certes pas fans de Cena semblent être d’accord sur le fait qu’il serait parfait pour le rôle, comme l’a déclaré un autre tweet : « Même si je n’aime pas John Cena en tant que personne, j’aimerais vraiment le voir en tant que duc Nukem. J’ai vraiment du mal à penser à quelqu’un d’autre que je verrais dans ce rôle. »

John Cena voulait rendre justice à Duke Nukem

Duc Nukem les jeux vidéo remontent à 1991, bien que la tranche la plus populaire soit probablement la troisième, Duke Nukem 3D de 1996. Le jeu de tir à la première personne embrasse pleinement les stéréotypes du film d’action ici avec le personnage de Duke Nukem, de son apparence physique aux doublures qu’il prononçait en soufflant sur les ennemis. Duke Nukem 3D était l’un des jeux PC les plus populaires de son époque et a conduit les fans à vouloir un film pendant de nombreuses années.





Lorsque Cena était attaché à la précédente version malheureuse de Duc Nukem qui est mort dans l’enfer du développement, il a expliqué à quel point il avait hâte de jouer ce personnage. En 2018, il a déclaré à Screen Rant qu’il avait l’intention de rendre justice à Duke Nukem.

« Je pense que c’est l’attachement direct et je suis très honoré d’être attaché à cela, mais c’est une franchise très fragile », a déclaré Cena à l’époque. « C’était celui qui était très spécifique à la chronologie, c’est-à-dire les années 1990 jusqu’à la garde. Donc, encore une fois, cela reflète l’histoire. L’histoire doit venir en balles mortes, mec. Comme si elle devait être racontée correctement, racontée dans un sens acceptable pour cette génération, que vous marchez sur des coquilles d’œufs… vous ne pouvez pas ne pas être Duke Nukem, mais vous ne pouvez pas faire le mauvais choix… alors je suis… quelle bénédiction pour être attaché à ça, un nom comme ça, et j’espère juste que le développement rendra justice à la franchise. »





Nous verrons si cette nouvelle itération de Duc Nukem est celui qui se fait faire, mais une chose est sûre, c’est que, si cela se produit vraiment, John Cena doit être celui dans l’ombre.

