Duel germano-américain. M8 Competition face à la Shelby GT500

Les deux sont des coupés, tous deux ont un V8 massif sous le capot, mais la BMW M8 Competition et la Ford Mustang Shelby GT500 ne peuvent pas être considérées comme «de la farine du même sac».

La Ford Mustang Shelby GT500 est le dernier membre d’une longue lignée de voiture de muscle et se présente comme un parfait représentant d’un sportif style américain. Avec une propulsion arrière et une transmission automatique à sept rapports, la Mustang Shelby GT500 voit son V8 de 5,2 litres combiné avec un compresseur pour délivrer 760 ch et 847 Nm.

La BMW M8 Competition utilise également un V8, mais biturbo, de 4,4 l, 625 ch et 750 Nm. Toute cette puissance est «gérée» par une transmission automatique à huit rapports qui l’envoie aux quatre roues (en option, elle peut envoyer uniquement aux roues arrière).

En termes de poids, la Ford pèse 1905 kg tandis que la BMW voit la balance fixée à 1950 kg. Cela dit, la M8 Competition pourra-t-elle compenser moins de puissance et plus de poids avec la traction intégrale, ou la Ford Mustang Shelby GT500 brillera-t-elle dans le genre de course où ses ancêtres ont toujours dominé? On vous laisse la vidéo pour le découvrir: