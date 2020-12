« DuckTales »: quatre raisons pour lesquelles c’est le meilleur redémarrage de Disney

Cette semaine, après quelques rapports sur son annulation imminente, il serait officiellement annoncé que « Contes de canard», Une série de redémarrage du classique animé de 1987, prendrait fin après la fin de sa troisième saison, qui a récemment commencé à diffuser de nouveaux épisodes.

Bien que le mot utilisé dans la déclaration ne soit pas «annulation», le terme «conclusion du travail physique» n’est pas celui qui a remonté le moral des adeptes de la série qui est restée parmi les plus populaires de la chaîne Disney XD depuis sa création en 2017.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Mandalorian »: Qui pourrait entraîner Grogu sur son chemin vers la Force?

Comme il est devenu courant dans les productions animées récentes de Disney, « Contes de canard«Il trouverait une large marge d’audience chez les enfants et les adultes, donc ci-dessous nous présentons quelques raisons pour lesquelles il reste le meilleur redémarrage que la société a effectué à ce jour.

1.- Meilleure structure

La série démontrerait qu’il y a un véritable développement des personnages, qui à la fin de sa deuxième saison se retrouveraient dans un état complètement émotionnel au début de la série.

La série ne se concentrerait pas seulement sur la présentation d’aventures individuelles folles, mais aurait également un plan de développement. Les scénaristes et créateurs de l’émission chercheraient à ce que Rico McPato et ses neveux avaient des arcs pleins de croissance en tant que personnages.

2.- Meilleures histoires d’origine

Au cours de la série originale, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Mme Beakley se tenait à côté de l’amer Rico McPato? Ou pourquoi la seule mission ou le seul but de la vie de Glomgold est de le vaincre en étant le canard le plus riche du monde? Ce ne sont là que quelques-unes des questions auxquelles le reboot su chercherait à répondre.

3.- David Tennant

Malgré la série originale mettant en vedette un large éventail d’acteurs talentueux, aucun ne se rapproche du travail méconnaissable de Alan Young comme Rico McPato. Qui alors pourrait égaler son travail? Les dirigeants de Disney trouveraient un grand soulagement chez l’acteur britannique David tennant.

Non seulement cela parvient à créer un accent amusant à écouter, mais cela ajouterait également ce ton de dimension émotionnelle que la série exigeait, qui était plus grand que celui de l’animation originale. De plus, il parvient à donner au personnage cette voix que seul un homme âgé mais jeune de cœur pourrait avoir.

4.- Le retour de Donald Duck

La série originale a clairement indiqué que Hugo, Paco et Luis ils étaient les neveux de Donald, mais il n’a jamais joué un rôle majeur sauf pour une mention occasionnelle. À cette occasion Donald est une partie importante de la vie des garçons après la disparition de leur mère, se rendant à Rico seulement quand il se rend compte qu’il ne peut pas assumer la responsabilité de les élever seul.

La première saison ne montrerait pas seulement comment la relation entre Donald et Rico détérioré, mais à travers sa personnalité, il nous présenterait l’une des meilleures représentations du personnage qui ait été vue.