Ducati Panigale V2, la première moto BSVI de la société fait ses débuts en Inde à Rs 16,99 lakh

Ducati a lancé sa première moto BSVI pour l’Inde, la Panigale V2 supersport à Rs 16,99 lakh, ex-showroom. Les réservations pour le même avaient commencé il y a quelque temps et les livraisons, confirmées par la société, commenceront immédiatement. La Panigale V2 est équipée d’un moteur Superquadro bicylindre de 955 cm3 conforme à la norme BS6, d’une suite électronique moderne basée sur une IMU à 6 axes et d’une configuration de suspension différente. Il comprend également Ducati Quick Shift (haut / bas), la dernière stratégie EVO 2 pour Ducati Traction Control et DQS, ainsi qu’un tout nouveau bras oscillant unilatéral.

«Le portefeuille Panigale est une étape importante dans le parcours de Superbike de Ducati qui a apporté une reconnaissance incroyable à la marque. Avec l’entrée de Panigale V2, nous proposons un modèle dans la famille qui a l’air et se sent plus accessible tout en offrant la véritable expérience Ducati. Conçu pour impressionner, c’est une superbike avec un caractère décisif et les débutants comme les experts s’amuseront beaucoup dessus. La Panigale V2 est notre première moto BS6 pour 2020 et a reçu une énorme réponse de la part des clients avec un engagement des consommateurs écrasant. Inutile de dire , nous avons hâte de voir des coureurs déchaîner cette belle bête dans la rue et sur les circuits, pour définir un nouveau paradigme dans la catégorie super intermédiaire. ” a commenté Bipul Chandra, directeur général de Ducati India.

L’offre supersport du major italien de la moto remplace la 959 Panigale du portefeuille de l’entreprise, qui était au prix de Rs 15,30 lakh. Avec son prix, le Panigale V2 est 1,69 lakh plus premium. La moto voit un changement de style qui la rapproche des Panigales du jour et de l’âge. Avec le Panigale V2, vous obtenez effectivement le même visage avec les projecteurs de phare assis profondément à l’intérieur du carénage avec les prises d’air et lacés avec la même bande de feux de jour en forme de V. La nouvelle conception du carénage est également plus fonctionnelle car les conduits d’admission sont plus efficaces. Le vélo a également une position plus agressive car le mono-amortisseur arrière est maintenant plus long de 2 mm, ce qui donne une apparence plus piquée.

La Panigale V2 emprunte également l’écran TFT 4,3 pouces net du V4 qui offre de nombreuses informations, organisées de manière très soignée. Il y a aussi des changements d’ergonomie? Les présentations de produits suggèrent une moto plus axée sur la piste, mais Ducati a augmenté la longueur de la selle du pilote de 20 mm et le rembourrage en mousse est de 5 mm plus épais, ce qui se traduit par un meilleur confort. Le V2 emprunte également le bras oscillant unilatéral du V4 et obtient un échappement court et sous-suspendu contrairement aux échappements doubles latéraux de la 959. La pièce arrière est la même que celle du V4 et l’arrière du V2 est certainement beaucoup plus attrayant que celui du 959.

La Panigale V2 utilise le même moteur bicylindre en V à 90 degrés de 955 cm3 qu’avant, mais le moteur a reçu des mises à jour complètes pour offrir de meilleures performances et répondre aux normes Euro V. Les sorties sont jusqu’à 155PS (jusqu’à 5PS) et 104Nm (jusqu’à 2Nm), grâce à des composants internes révisés, ainsi qu’aux nouvelles prises d’air plus efficaces et aux nouveaux injecteurs et Ducati affirme que le V2 offre un couple de plus de 60% constamment sur 5500 tr / min. Voici notre premier examen détaillé de la Ducati Panigale V2

