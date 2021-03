Dub Crap Movies dans un nouveau jeu de fête ridicule sur PS4

De temps en temps, un jeu sort et vous surprend par son génie – et What the Dub?! est l’un de ces titres. C’est un jeu de société multijoueur pouvant accueillir jusqu’à 12 joueurs où vous serez chargé de doubler le dialogue manquant – et c’est la propre description du développeur – «des films B hilarants, des PSA obsolètes et des films industriels bizarres».

Le jeu propose plus de 300 clips et votre objectif est de créer les doublages les plus spirituels et les plus stupides imaginables. Six joueurs participeront, tandis que six autres joueurs formeront le «public», votant pour leurs favoris. «Gagnez la foule avec vos doublages et vous accumulerez des points. Le joueur avec le plus de points à la fin de la partie l’emporte. C’est aussi simple que ça! »

Ecoutez, quelque chose comme ça va clairement avoir une durée de vie limitée, et avec les verrouillages contre les coronavirus toujours en vigueur, vous allez probablement avoir du mal à assembler le type de fête nécessaire pour rendre cela amusant. Mais une fois que le monde est revenu à la normale, nous pensons que vous pourriez organiser une assez bonne nuit autour de ça – c’est une idée vraiment amusante, n’est-ce pas? Le jeu sortira le 8 avril sur PlayStation 4.